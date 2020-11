Altice sobre leilão 5G. "Responsabilidade do Estado e do regulador deveria ser apoiar os operadores já no mercado"

(FILES) In this file photo President of French telecoms and media group Altice Patrick Drahi speaks during the inauguration of the Altice Campus in Paris on October 9, 2018. - Canadian telecom giant Cogeco on October 18, 2020 definitively rejected an increased takeover bid from Altice USA, citing the company's "enviable" market position and continued profitability under current ownership. Just hours after Altice USA announced it had upped its purchase offer, Cogeco's controlling shareholder -- Montreal's Audet family -- released a statement saying they "unanimously reject this further proposal." (Photo by ERIC PIERMONT / AFP) © AFP

As regras do leilão do 5G podem até ter mudado, mas para o grupo dono da Altice Portugal o regulamento contém ainda medidas que consideram "não concorrenciais" e que continuam a dar vantagem aos novos operadores que venham a entrar no mercado nacional por via do leilão da quinta geração móvel face aos que já estão no mercado. "A responsabilidade do Estado e do regulador deveria ser apoiar os operadores já no mercado, estamos a inovar e a investir para o consumidor", atira Malo Corbin, CFO da Altice Europa, na conferência com analistas depois da apresentação das contas até setembro do grupo dono do Meo. O grupo fundado por Patrick Drahi faz "eco da frustração que os outros operadores já expressaram em torno do leilão", diz Dennis Okhuijsen, advisor da Altice Europa.

"Há um leilão 5G que vai decorrer em Portugal, o regulador, Anacom, já divulgou as regras do leilão. Não é tão vantajoso para os novos operadores como era há umas semanas ou meses, mas ainda assim dá algumas vantagens aos novos operadores que nós acreditamos que são medidas não concorrenciais", diz Malo Corbin. "Não vemos isso como positivo para o país, para o investimento de todos os operadores existentes no mercado, em particular num momento em que estamos todos sob pressão provocada pela pandemia. A responsabilidade do Estado e do regulador deveria ser apoiar os operadores já no mercado, estamos a inovar e a investir para o consumidor. O leilão vai decorrer no final de novembro, final de dezembro, temos de ver os resultados desse leilão para vermos qual o impacto, se algum, em Portugal", comenta.

As regras do leilão em torno dos novos entrantes tem gerado forte contestação junto dos operadores já no mercado, que falam de regras discriminatórias para quem está no mercado, com exigências maiores em termos de cobertura e que terão de abrir as redes a roaming nacional aos novos entrantes que terão espectro reservado. Iniciativas do regulador para aumentar o clima concorrencial no país.

"Penso que podemos fazer eco da frustração que os outros operadores já expressaram em torno do leilão", diz Dennis Okhuijsen, lembrando que "Portugal é um mercado onde já existem quatro operadores". "Foi o primeiro país a ser fibrado na Europa, a cobertura 4G foi feita logo muito cedo, por isso, os operadores existentes têm feito um investimento tremendo para fazer de Portugal um dos líderes nesta área na Europa", diz.

"Por isso, é muito contraintuitivo agora que o Governo português parece ter alterado a sua tática num mercado que tem trazido toda a esta tecnologia para os clientes portugueses. Estamos certamente alinhados com os comentários dos nossos concorrentes nesta frente", garante, sem no entanto adiantar se o grupo pensa avançar pela via da litigância, à semelhança do que já fez a NOS e a Vodafone.

As duas operadoras avançaram com providências cautelares contra a atribuição de espectro à Dense Air e a NOS avançou com uma providência cautelar e uma ação contra as regras que considera discriminatórias no regulamento do leilão.