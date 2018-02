Altice troca Meo Music por franceses da Deezer

A Altice Portugal trocou o serviço de streaming Meo Music por uma parceria com os franceses da Deezer. Esta é a principal alteração que os clientes do Meo vão ter a partir da próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, quando o serviço Meo Music for descontinuado. Além do protocolo com a Deezer, a Altice vai oferecer, por períodos limitados, outro tipo de “serviços de valor acrescentado”, de acordo com a informação comunicada esta quinta-feira.

“A oferta, centrada no acesso a conteúdos de música, é constituída por diversos serviços de valor acrescentado, designadamente 12 meses gratuitos de MEO Go (Multi ou Mobile, consoante o serviço do cliente), para a visualização de canais de música em qualquer lugar; SmartnetMusic para serviços de streaming de música sem qualquer preocupação com os dados na rede móvel MEO; e 3 meses gratuitos do serviço de streaming de música Deezer Premium”, adiantou a operadora ao Dinheiro Vivo.

A empresa de telecomunicações lembra ainda que esta oferta “varia consoante o pacote de comunicações do cliente” e que “todos os detalhes e especificidades poderão ser consultados em meo.pt/serviço-musica”.

A operadora liderada por Alexandre Fonseca, ao obter esta parceria com a plataforma Deezer, seguiu o mesmo caminho da Vodafone, que através da marca Yorn, assinou uma parceria com a Apple Music no início de fevereiro.

Fundada em França em 2007, a Deezer é uma das principais plataformas de streaming de música a nível mundial. “Disponível em mais de 180 países, fez parcerias com milhares de editoras discográficas, tanto as principais como as independentes, tendo um dos maiores catálogos da indústria (43 milhões de temas”, segundo a informação publicada na página oficial. Conta com 346,4 milhões de dólares (281,1 milhões de euros) de financiamento obtido junto de investidores privados.

Fim do Meo Music e novas ofertas

A Altice Portugal comunicou, na semana passada, que o serviço Meo Music será descontinuado no final deste mês. O serviço Meo Music foi lançado em 2010, com o nome de Music Box. Através de uma parceria com a empresa portuguesa NMusic, permitia aos clientes da PT o acesso a milhões de músicas em vários dispositivos. Na sequência da mudança do naming para Meo, o Music Box passou a designar-se Meo Music.

A operadora, na mesma altura, adiantou que haverá, em breve, novidades em relação à vertente de música ao vivo. A empresa recorda que o festival Marés Vivas vai ter uma “nova morada” em 2018, há o “reforço da aposta nos grandes eventos que decorrem regularmente na Altice Arena” e a “novidade da venda em exclusivo dos bilhetes para o concerto dos U2″. Em suma,” a Altice Portugal tem procurado surpreender os amantes da música com experiências marcantes e únicas no país”.