Altice. Venda da fibra “só faremos se for um bom negócio”

O processo da venda da fibra da Altice Portugal “está numa fase final”, a empresa tem “dois concorrentes, um europeu e um não europeu” mas “só faremos a venda se for um bom negócio”, garante Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, num encontro com jornalistas, em Lisboa.

A pressão para a venda dos ativos aliviou com a melhoria dos resultados operacionais do grupo, tendo o ativo gerado procura de “mais de uma dezena de candidatos” à compra da fibra ótica, mas agora existem “duas propostas concretas”. Quais e qual o valor em cima da mesa, o gestor não revelou.

Pela venda das torres móveis em Portugal e França, o grupo obteve um encaixe de mais de 2 milhões, com a transação avaliar os ativos nacionais a ser avaliada em 660 milhões. “A Altice fibra é mais valiosa do que as torres”, disse apenas quando questionado sobre o que seria considerado um bom negócio.

Um modelo semelhante ao de França com a fibra não está fora de questão. A percentagem que a empresa vai ter na sociedade, aquando da venda da fibra, ainda não está definida, mas a operadora “ter uma posição maioritária não está fora de causa”.

“O que estamos a fazer é definir uma tendência no mercado”, diz, comentando o anúncio recente do grupo Vodafone de que iria colocar as torres móveis de 10 mercados, incluindo Portugal, numa única empresa, para dispersão em bolsa.

Mais de um terço (35%) do investimento de 2 mil milhões de euros feito pela empresa foi aplicado na construção da fibra ótica, tendo a operadora definido como objetivo ter 5,3 milhões de casas ligadas até 2020, tendo já cerca de 4,8 milhões sido alcançados.

Alexandre Fonseca mostra “muita tranquilidade” com o anúncio de expansão de rede feito pela NOS e pela Vodafone, através de uma parceria com a dstelecom, para 5,7 e 5,3 milhões de casas ligadas até 2020. “Muita tranquilidade, a experiência diz-me que isso é mais um anúncio de marketing”, comenta.

“Anunciar fibra é um ato, construir fibra é outro”, assinalando que a Altice Portugal chegou a ter um ritmo de 120 mil casas com fibra por mês e que a operadora é das “melhores a nível europeu a construir fibra”. “Mesmo que esse anúncio [da concorrência] se concretize, ainda vai demorar”, diz.

Mas a concorrência, “para não perder o comboio”, tem de fazer investimento em fibra para responder ao 5G.