Altri avança com separação dos negócios da pasta e energias renováveis

17 Março, 2022

O grupo Altri decidiu avançar com a separação dos negócios da pasta e energias renováveis, tendo já optado pela desconsolidação do negócio da GreenVolt das contas de 2021, e vai colocar a questão à assembleia geral, anunciou.

Em comunicado, a empresa refere que "decidiu avançar com o processo de separação dos negócios - pasta e energias renováveis", indicando que "feita a avaliação interna dos impactos e das vantagens, concluiu-se pela viabilidade desta operação que se concretizará através da distribuição de ações GreenVolt, detidas pela Altri, aos acionistas desta".

De acordo com a empresa, "esta decisão implicou já a desconsolidação do negócio da GreenVolt, nas contas da Altri, relativas ao exercício de 2021".

A Altri, que já tinha anunciado esta possibilidade em novembro, "avançou com a realização de um estudo em torno da otimização da participação acionista no capital da GreenVolt".

Depois disso, a empresa concluiu "pela viabilidade dessa separação, na medida em que a mesma constituirá uma resposta adequada à evolução otimizada das empresas em causa, ajustada à realidade subjacente aos seus negócios próprios e às suas perspetivas de evolução".

De acordo com a mesma nota, o "Conselho de Administração do grupo Altri está certo de que a distribuição proposta merecerá a aprovação dos acionistas na Assembleia Geral de 2022, desde logo porque acredita que não só concordarão como considerarão essencial a separação total dos negócios da pasta e da energia renovável".

"Essa convicção é reforçada pela aprovação unânime que mereceu dos acionistas, uma distribuição similar que teve lugar na Assembleia Geral Anual de 2021, no contexto do Initial Public Offering (IPO)", referiu, explicando que o "grupo Altri detém um número total de 52.523.229 ações da GreenVolt, representativas de 58,72% do capital social sendo que, desse número total, 18.750.000 ações são detidas por via indireta, através da subsidiária Caima Energia".

O grupo explicou ainda que "está a desenvolver um processo de reestruturação interna em consequência do qual se tornará titular direta da participação hoje detida pela Caima Energia", mas "essa vicissitude não impede que se avance, desde já, com a separação dos negócios".

A GreenVolt atua "na produção de energia renovável" e "estreou-se no mercado de capitais em 2021 através de um IPO bem-sucedido em junho, que a levou a ser promovida ao principal índice do mercado nacional, o PSI, em setembro", recordou.

"O processo de distribuição da posição da Altri aos acionistas é, por isso, aguardado com satisfação pelo mercado em geral, estimando-se que tal venha a ocorrer prazo nunca superior a 30 dias a contar da data da deliberação em Assembleia Geral", concluiu.

Em novembro do ano passado, a Altri anunciou que estava a estudar a autonomização dos negócios de pasta de papel e da energia, um processo que se previa que assentasse num modelo em que os acionistas do grupo passarão a deter a totalidade da participação maioritária na Greenvolt.

Num comunicado, divulgado no 'site' da CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a Altri explicou que "o desenvolvimento normal dos negócios da Altri e da Greenvolt, como se sabe, registam ciclos e ritmos diferentes e despertam a atenção de distintos perfis de financiadores e investidores".

Por isso, "em face das perspetivas de crescimento da Greenvolt e da Altri, afigura-se razoável e necessário contemplar o estudo em torno da otimização da participação acionista da Altri na Greenvolt, o que poderá envolver um eventual processo de autonomização dessa participação".