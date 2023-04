Altri distribui aos acionistas dividendo em dinheiro e em ações da Greenvolt

José Pina, CEO da Altri © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Abril, 2023 • 18:53

Os acionistas da Altri irão deliberar, em assembleia-geral, a 28 de abril, sobre a proposta de aplicação de resultados referente a 2022, que inclui dividendo em dinheiro e através de ações da Greenvolt, segundo um comunicado divulgado ao mercado.

Na nota, publicada esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri recordou que no ano passado concretizou o processo de separação dos negócios das fibras celulósicas (Altri) e da energia renovável (Greenvolt) "uma vez que essa separação constituía uma resposta adequada à evolução otimizada das empresas em causa, ajustada à realidade subjacente aos seus negócios próprios e às suas perspetivas de evolução".

A concretização desta separação, destacou, "assentou num modelo em que os acionistas da Altri passaram a deter, diretamente - na proporção das ações representativas do capital social da Altri de que são titulares - a participação detida por esta no capital da Greenvolt".

Assim, após a execução desta deliberação, "a Altri passou a ser titular de uma participação de 4.404.783 ações, correspondentes a 3,17% do capital da Greenvolt, e irá adquirir à Celbi S.A. (subsidiária que detém indiretamente a 100%), em condições de mercado, 18.750.000 ações, representativas de 13,47% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, de que a mesma, Celbi S. A., é atualmente titular", destacou.

Assim, "após a referida aquisição a Altri passará a deter 23.154.783 ações, representativas de 16,64% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt", adiantou.

Tendo isso em conta, "de modo a concluir a separação total dos negócios da pasta e da energia renovável, o Conselho de Administração propõe que a Assembleia Geral" delibere que parte do lucro do exercício, ou seja, de 240.827.992 euros, "seja afeto à cobertura das reservas negativas inscritas no balanço".

Da parte que resta do lucro, a proposta pretende atribuir a cada acionista um número de ações da Greenvolt, resultante da aplicação de uma fórmula.

Por fim, adicionalmente, a administração da Altri propõe que "seja distribuído aos acionistas um dividendo em numerário no montante de 51.282.918 euros, ainda em aplicação do lucro do exercício, o que implicará o pagamento de uma importância bruta de 0,25 euros por ação", indicou.

Na assembleia-geral (AG) de 28 de abril, os detentores de títulos da Altri irão ainda deliberar sobre os documentos de prestação de contas e de gestão referentes a 2022, alterações de estatutos e sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade.

A AG da Altri irá também deliberar sobre a eleição do novo Conselho de Administração, para o mandato 2023-2025, com uma lista liderada por Alberto de Castro (presidente) e os vice-presidentes Paulo Fernandes e João Manuel Matos Borges de Oliveira, além de vários vogais. Serão ainda eleitos os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, a Comissão de Remunerações e o Revisor Oficial de Contas, para o novo mandato.

Os acionistas da Altri têm ainda na agenda uma deliberação sobre a declaração da Comissão de Remunerações relativa à política de remuneração dos órgãos sociais e outras duas sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações e obrigações próprias até ao limite legal de 10%.