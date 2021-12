Altri diz estar entre as melhores empresas do mundo em sustentabilidade

José Pina, CEO da Altri © DR

A portuguesa Altri foi distinguida entre as empresas melhores do mundo ao nível da sustentabilidade, segundo um comunicado divulgado.

A empresa obteve uma pontuação de 19,3 no ESG Risk Ratings da Sustainalytics, o que a coloca em 15.º lugar entre as empresas da categoria Papel e Floresta e no top 10 no setor da Pasta e Papel, passando a ser considerada "Empresa de Baixo Risco ESG" para investidores.

Os ​​​​​​​ESG Risk Ratings da Sustainalytics medem a performance em Sustentabilidade de uma empresa e, para tal, avaliam a exposição aos riscos materiais ESG, relacionados com fatores ambientais, sociais e de governo societário, bem como a forma como a empresa faz a sua gestão.