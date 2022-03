Altri introduz informação ambiental nos documentos comerciais aos clientes

José Pina, CEO da Altri © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Março, 2022 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Altri introduziu nos seus documentos comerciais aos clientes informação ambiental decorrente da sua operação, relativa às emissões de gases com efeito de estufa, o uso de água e o consumo de energia renovável, foi anunciado esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado do produtor de fibras celulósicas, "a divulgação desta informação validada por entidades independentes permitirá aos seus clientes compreenderem o impacto ambiental do produto entregue, podendo de forma mais rápida calcular o impacto do produto final junto do consumidor".

A Altri, que diz ser o primeiro produtor a tomar esta medida, referiu também que a "fatura ambiental" vai permitir aos clientes fazer a comparação com outros fornecedores, "introduzindo em definitivo as variáveis ambientais nas opções de escolha".