Altri quer investir numa biounidade industrial na Galiza

A Altri assina, nesta sexta-feira, um memorando de entendimento com a Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, S.L.* ("Impulsa") para "estudar em exclusivo e no contexto de uma parceria", a construção de uma biounidade industrial de raiz, "equipada com as melhores tecnologias disponíveis a nível mundial, na região autonómica da Galiza", anunciou a empresa em comunicado à CMVM.

Segundo a Altri, a biounidade industrial deverá vir a ter capacidade para produzir anualmente cerca de 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras sustentáveis, tendo em vista, principalmente, o fornecimento do setor têxtil. O projeto enquadrando-se no programa "Next Generation EU" e no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência espanhol, estando ainda previsto o "desenvolvimento de um plano técnico, operativo e comercial, no contexto do Proyecto de Gestión Sostenible de los Bosques Gallegos".

Esta biounidade industrial estará capacitada para fornecer o cluster têxtil do noroeste peninsular, "contribuindo para o reforço da economia circular e descarbonização de um importante setor económico como é o do setor têxtil".

A Altri explica, ainda, que a celebração do acordo definitivo "depende da verificação de um conjunto de condições precedentes que, a verificarem-se satisfatoriamente - o que se estima que venha a ocorrer no decurso do segundo semestre de 2022 - criarão as bases para a sua formalização".

Este projeto faz parte do 'Compromisso 2030' da Altri que "contempla ambiciosos objetivos" alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e assentes nos quatro vetores estratégicos de desenvolvimento que centram a atividade e futuros investimentos da empresa: Desenvolver e Valorizar a Floresta, Apostar na Excelência Operacional e na Inovação Tecnológica, Valorizar as Pessoas e Afirmar a Sustentabilidade como Fator de Competitividade.

A Altri explica, ainda, que a Impulsa é consórcio público-privado de direito espanhol, formado por entidades internacionais com sede na Galiza, que tem como principal objetivo desenvolver os projetos estratégicos na região. A Xunta de Galicia detém 40% do capital da Impulsa, o Abanca 38%, Reganosa 12% e Sogama 10%.