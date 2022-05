Altri reduz para 19,08% posição na Greenvolt após distribuição de títulos aos acionistas

Altri passa a deter 19,08% da Greenvolt © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Maio, 2022 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Altri distribuiu aos seus acionistas 39,64% da participação que detinha diretamente na Greenvolt, reduzindo de 58,72% para 19,08% a sua posição na empresa de energias renováveis.

Segundo um comunicado enviado na segunda-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "a redução da participação maioritária da Altri SGPS acontece na sequência da assembleia geral da Altri SGPS, realizada a 29 de abril de 2022, na qual foi aprovado que a totalidade do lucro do ano 2021 e, na medida do necessário, as reservas, fossem alocados à distribuição aos acionistas da Altri SGPS de 52,523,229 ações representativas de 43,27% do capital social da Greenvolt".

Como resultado, a Altri passa a deter 19,08% da Greenvolt, num total de 23.154.783 ações.

Na sequência desta operação de distribuição de dividendos, cinco acionistas e membros do Conselho de Administração da Greenvolt -- Actium Capital, 1 Thing Investments, Livrefluxo, Caderno Azul e Promendo Investimentos -- anunciaram, também na segunda-feira à noite, o reforço das respetivas participações na empresa de energias renováveis.

Assim, a Promendo Investimentos passa a deter 11.678.050 ações da Greenvolt, o que lhe confere uma posição de 9,62%; a Actium, de Paulo Fernandes, reforçou para 10.085.184 ações e 8,31%; e a Caderno Azul passa a deter 9.677.544 ações e uma participação de 7,97% na empresa de energias renováveis.

Já a 1 Thing Investiments, S.A. aumenta a sua posição para 6.221.231 ações, o que lhe confere uma participação de 5,13% do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt, enquanto a Livrefluxo aumenta a sua posição para 7,99%, detendo 9.700.087 ações.