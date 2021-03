Altri vai propor dividendo de 25 cêntimos por ação

Altri © DR

"O Conselho de Administração da Altri vai propor à Assembleia-Geral a distribuição de um dividendo por ação de 25 cêntimos", anunciou hoje, em comunicado, a empresa.

A Altri totalizou 34,98 milhões de euros de lucro em 2020, menos 65,3% do que no ano anterior, indicou hoje a empresa.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa fixou-se em 130,4 milhões de euros em 2020, uma quebra de 44,1% em comparação com 2019.

"O ano de 2020 foi muito desafiante para a Altri tendo em conta o contexto de pandemia que atravessamos, mas também as condições verificadas nos mercados internacionais, com os preços de pasta papeleira a manterem-se em níveis bastante baixos durante o ano. Paralelamente, a descida do valor do dólar face ao euro, traduziu-se igualmente num fator de impacto nos nossos resultados", explicou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Altri, José de Pina.

O grupo efetuou, em 2020, investimentos de 37 milhões de euros.

No final do ano em causa, a dívida nominal líquida da Altri era de 475,3 milhões de euros, o que representa uma descida de 37,7 milhões de euros.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Altri subiram 3,07% para 6,04 euros.