Alts Digital quer contratar 30 novos colaboradores

A portuguesa Alts Digital - startup tecnológica - quer contratar até ao final deste ano mais 30 colaboradores nas áreas de Marketing Digital e Conteúdo. Com estas novas contratações a empresa vai duplicar o número de funcionários, fruto da aceleração dos negócios digitais nesta época pós-pandémica, explica a Alts Digital em comunicado.

A startup garante que ter escritórios não faz parte dos seus planos, pelo que toda a equipa trabalha e continuará a trabalhar remotamente. Em vez de um espaço físico, "a empresa promove o trabalho no melhor escritório possível: onde os colaboradores se sentirem bem, seja em casa ou no café à beira da praia. E no horário em que cada trabalhador preferir".

Para ajudar os colaboradores que pretendam trabalhar em espaços de co-work nacionais ou internacionais, a Alts Digital lançou um voucher de 100 euros mensais. A intenção da empresa é "reforçar a ideia de que trabalhar remotamente não tem de ser sinónimo de estar em casa e inspira as suas pessoas a usufruir totalmente da flexibilidade de trabalhar a partir de qualquer local, com os benefícios que isso tem para a saúde mental e para a interação com os colegas".

Para incrementar o crescimento dos colaboradores a startup disponibiliza-lhes mil euros para investirem em formação e desenvolvimento profissional.

Para André Geada, CEO e fundador da Alts Digital, é importante "incentivar comportamentos que permitam fugir à rotina e gerar disrupção". E como "uma boa ideia não tem morada", o responsável considera o trabalho pode ser levado a cabo de qualquer sítio. "A flexibilidade fomenta maior criatividade e produtividade, ao mesmo tempo que promove o bem estar e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional", frisa.