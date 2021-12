Amanhã há greve no Metro do Porto, com serviços mínimos em duas linhas

Efeitos da greve dos maquinistas do Metro do Porto em 3 de dezembro de 2021. © André Rolo/Global Imagens

Amanhã praticamente não haverá serviço no Metro do Porto. A culpa é da greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, que vai paralisar a circulação do metro da cidade Invicta pela terceira vez em dezembro. As circulações vão ficar confinadas a dois troços e apenas haverá duas linhas com serviço alternativo de autocarro.

Os efeitos da paralisação começam a ser sentidos já nesta noite: as últimas partidas das seis linhas do Metro do Porto estão marcadas para o período entre as 21h47 (linha B - Póvoa de Varzim-Estádio do Dragão) e e as 23h10 (linha D - IPO-Santo Ovídio). (veja em detalhe os horários das últimas partidas)

Durante o dia de amanhã, apenas são esperadas "circulações muito pontuais" na linha D e no tronco comum entre Senhora da Hora e Campanhã.

Os serviços alternativos vão funcionar entre as 6h00 e a 1h00, com autocarros disponíveis apenas para portadores do passe de transportes Andante.

Os veículos farão duas ligações: entre a Póvoa de Varzim e a Senhora da Hora (Linha Vermelha), com paragens nas estações de Metro da Póvoa, Vila do Conde e Senhora da Hora; e ainda no segmento entre o Fórum Maia e o ISMAI sem paragens pelo meio.

Amanhã também há um FC Porto vs Benfica no Estádio do Dragão a contar para o campeonato. Com a estação do estádio encerrada por motivos de segurança, a empresa que gere o Metro do Porto "recomenda a utilização da rede STCP e de outros operadores rodoviários para aceder ao estádio".

Os associados do Sindicato dos Maquinistas convocaram a paralisação para exigirem melhores condições de trabalho e atualizações dos salários.