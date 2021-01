Amazon, Berkshire e JPMorgan põem fim a projeto dedicado aos serviços de saúde

Imagem de centro de logística da Amazon próximo da cidade de Nova Iorque. © Johannes EISELE / AFP

A Haven, a joint venture que uniu Jeff Bezos, Warren Buffett e Jamie Dimon, líderes das gigantes Amazon, Berkshire e JPMorgan, irá encerrar no fim de fevereiro, revela a CNBC. Esta joint venture foi anunciada há três anos, com as empresas norte-americanas a descreverem que iriam focar-se na disrupção do setor dos serviços de saúde, apostando na redução de custos.

A Haven já terá comunicado aos 57 trabalhadores que vai encerrar no fim de fevereiro, informação mais tarde confirmada pela porta-voz da empresa. Esses trabalhadores, maioritariamente concentrados na área de Boston, nos EUA, aguardam agora a passagem para a Amazon, Berkshire Hathaway ou para a JPMorgan Chase, apurou a CNBC.

Embora a joint venture chegue agora ao fim, cada uma das empresas estará interessada em, a título individual, continuar a desenvolver trabalhos nesta área da saúde.

"A equipa da Haven fez bons progressos a explorar um leque alargado de soluções de cuidados de saúde, tal como a testar novas formas de tornar os cuidados primários mais acessíveis, assim como os benefícios dos seguros mais simples de perceber e fáceis de usar e as receitas de medicação mais baratas", declarou uma porta-voz da Haven à CNBC, acrescentando que as empresas continuarão a colaborar de forma informal.

Quando foi anunciada a Haven, com pompa e circunstância, em janeiro de 2018, as três empresas sublinhavam que queriam reduzir significativamente os custos que as empresas têm com os cuidados de saúde dos trabalhadores. Na altura, também a burocracia e ineficiência deste tipo de atividade era motivo de críticas por parte do trio de gigantes.

Amazon cada vez mais interessada na saúde

O império Amazon pode ter começado pelos livros, mas não é segredo que Bezos já expandiu a área de atuação da gigante de e-commerce a mais indústrias. Após o anúncio da criação da Haven, a empresa continuou a movimentar-se na área da saúde, nomeadamente através da aquisição da PillPack, por 753 milhões de dólares, em 2018.

Há três anos, a PillPack, uma farmácia online, tinha licença para venda de medicamentos com receita médica em 49 estados dos EUA.