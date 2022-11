Amazon despede 10 mil colaboradores

Dinheiro Vivo 14 Novembro, 2022 • 17:14 Partilhar este artigo Facebook

A Amazon vai despedir, a partir desta semana, cerca de 10 mil colaboradores. A notícia é avançada pelo Eco, que cita a informação veiculada pelo New York Times. Segundo o jornal online, este despedimento representa uma redução de 3% da força laboral da gigante norte americana e 1% do total de funcionários, que na sua maioria são colaboradores pagos à hora.

A decisão para este despedimento estará relacionada com o abrandamento da rentabilidade da empresa, que teve a sua era mais lucrativa no decorrer da pandemia. Nessa altura a Amazon teve mesmo de aumentar a sua força de trabalho, que chegou a duplicar, mas no início deste ano decresceu até atingir a taxa mais baixa dos últimos 20 anos.

As vendas sofreram quebras devido ao aumento da inflação e às "mudanças nos hábitos de compra", cita o Eco.

Esta redução de pessoal vai acontecer, na sua maioria, na área de retalho, na organização dos dispositivos - onde se inclui a assistente de voz Alexa e no departamento de recursos humanos.

Ainda na semana passada, a Meta - a empresa dona do Facebook, Instagram e Whatsapp - anunciou que vai despedir cerca de 11 mil pessoas, ou 13% do total dos seus trabalhadores.