Amazon estará próxima de comprar estúdios de cinema MGM por 7,4 mil milhões de euros

Imagem de centro de logística da Amazon próximo da cidade de Nova Iorque. © Johannes EISELE / AFP

O jornal, que cita fontes conhecedoras do assunto, calculou que, se a compra avançar, vai ser a segunda maior aquisição da Amazon, depois da cadeia de alimentação Whole Foods, que lhe custou 13,7 mil milhões de dólares, em 2017.

O acordo poderá ser anunciado já esta semana, ainda segundo o jornal.

Na semana passada, o título The Information já tinha adiantado que a Amazon ponderava a aquisição do icónico estúdio de Hollywood por uma soma entre os 7.000 milhões e os 10.000 milhões de dólares.

Esta não é a primeira vez que se especula sobre o assunto, mas o interesse da Amazon na expansão das suas capacidades no setor do entretenimento pode ter aumentado perante a concentração em curso no mercado de 'streaming'.

A fusão da WarnerMedia e Discovery, anunciada também na semana passada, poderá criar um novo concorrente para as líderes dos conteúdos em 'streaming', ao reunir uma das maiores bibliotecas de propriedade intelectual e uma série de marcas, que inclui HBO e Warner Bros.

A Amazon divulgou recentemente que cerca de 175 milhões de clientes utilizaram a Prime Video em 2020, o que compara com os 208 milhões de subscritores que tem a Netflix e os mais de 100 milhões da Disney+. A empresa que vai resultar da fusão da WarnerMedia com a Discovery pode somar 79 milhões.

A MGM, que procura comprador desde há meses, tem um grande arquivo de conteúdos com 4.000 títulos de filmes, que remontam aos anos 20 do século passado, incluindo os da série James Bond e clássicos como "Gone with the Wind" ("E Tudo o Vento Levou"), e 17.000 horas de televisão.