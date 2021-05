Amazon fecha compra dos estúdios de 007 por 8,45 mil milhões de dólares

Amazon concretiza segunda maior aquisição de sempre com compra dos estúdios MGM. © EPA/TANNEN MAURY

A empresa de vendas 'online' Amazon vai adquirir os estúdios de cinema e televisão MGM, responsáveis pelos filmes da saga James Bond, com objetivo de aumentar o portfolio do seu serviço de 'streaming'.

De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), a Amazon vai pagar 8,45 mil milhões de dólares (cerca de sete mil milhões de euros), o que faz desta a segunda maior aquisição daquela multinacional norte-americana, depois de ter adquirido em 2017 a rede de supermercados Whole Foods, por quase 14 mil milhões de dólares (cerca de 11,4 mil milhões de euros).

A Amazon tem um serviço de 'streaming', o Amazon Prime, que compete com outros como Netflix, HBO e Disney+.

Com a compra da MGM, a Amazon passa assim a ter acesso a mais filmes e séries para disponibilizar na plataforma Amazon Prime, incluindo os vários filmes das personagens Rocky, Robocop e Pantera cor-de-rosa.

Além da Amazon Prime, cujo acesso é pago, a Amazon é dona de um outro serviço de 'streaming', gratuito, a IMDb TV, que inclui anúncios durante os filmes e programas.

A fusão da WarnerMedia e Discovery, anunciada na semana passada, poderá criar um novo concorrente para as líderes dos conteúdos em 'streaming', ao reunir uma das maiores bibliotecas de propriedade intelectual e uma série de marcas, que inclui HBO e Warner Bros.

A Amazon divulgou recentemente que cerca de 175 milhões de clientes utilizaram a Prime Video em 2020, o que compara com os 208 milhões de subscritores que tem a Netflix e os mais de 100 milhões da Disney+. A empresa que vai resultar da fusão da WarnerMedia com a Discovery pode somar 79 milhões.

Com a compra da MGM, a Amazon passa também a ser dona do canal de televisão por cabo Epix, propriedade dos estúdios de cinema e televisão.

A MGM, que a maioria das pessoas identifica pelo logo de com um leão a rugir, é um dos mais antigos estúdios de Hollywood, fundados em 1924.

O portfolio da MGM inclui uma longa de lista de clássicos como "Serenata à chuva", protagonizado por Gene Kelly, e produções mais recentes, como os programas "Shark Tank" e "The Real Housewives of Beverly Hills" ou os filmes "007 -- Sem Tempo para Morrer", da saga James Bond, e "Respect", um 'biopic' da cantora Aretha Franklin.

A Amazon já tem também um estúdio, responsável por séries como "The Marvelous Mrs. Maisel", "Fleabag" e filmes como "Sound of Metal".

A Amazon, fundada em 1995 como uma livraria 'online', tornou-se num 'gigante' avaliado em 1,6 biliões de dólares (cerca de 1,3 biliões de euros) que está presente em várias áreas de negócio.