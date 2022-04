Amazon investigada sobre tratamento de dados de terceiros

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Abril, 2022 • 07:43 Partilhar este artigo Facebook

O regulador dos mercados de capitais dos EUA (SEC, na sigla em Inglês) está a investigar as práticas da Amazon quanto ao tratamento de dados dos comerciantes e a sua possível utilização para criar os seus próprios produtos.

Solicitadas pela AFP a comentar a informação, avançada pelo Wall Street Journal, a SEC e a Amazon não responderam.

Em abril de 2020, o Wall Street Journal tinha afirmado, apoiado em testemunhas de 20 antigos empregados da Amazon, que o conglomerado das vendas em linha tinha utilizado, sem autorização, os dados dos vendedores que utilizavam a sua plataforma.

A Amazon tinha-se servido destas informações para criar os seus próprios produtos, na base das tendências constatadas nas vendas realizadas por terceiros na sua plataforma, segundo aquele diário financeiro.

A comissão dos Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes investiga desde 2019 as pr+áticas da Amazon e ouviu, neste contexto, vários dirigentes do grupo, entre os quais, em 2020, o diretor-geral à época e fundador do grupo, Jeff Bezos.

No início de março, os membros desta comissão parlamentar recomendaram ao secretário da Justiça, Merrick Garland, que abrisse um inquérito para determinar se a empresa de Seattle, no Estado de Washington, tinha feito obstrução aos trabalhos parlamentares e infringido a legislação.

Acusaram em concreto um quadro da empresa de ter mentido, durante a sua audição sob juramento, em 2019, que afirmou que a Amazon não utilizava qualquer informação proveniente de vendedores terceiros.

Segundo a comissão parlamentar, se a Amazon refutou estas alegações, por outro lado, não forneceu qualquer suporte documental, apesar das solicitações repetidas dos congressistas.