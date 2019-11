Amazon não paga imposto sobre lucro de 2018 de 11,2 mil milhões

É o segundo ano consecutivo que alcança a proeza: a Amazon não vai pagar qualquer imposto sobre os lucros registados em 2018, de acordo com o relatório do Instituto de Tributação e Política Económica (IETP). Graças à nova lei de cortes de impostos e empregos, a responsabilidade tributária da tecnológica é de 21%, escreve o Yahoo! Finance. Mas com a ajuda de incentivos fiscais, não pagará qualquer imposto, mesmo tendo registado lucros 11,2 mil milhões de dólares, em 2018.

“É difícil saber exatamente o que estão a fazer”, disse Steve Wamhoff, diretor de política tributária da IETP. “Nos documentos públicos, a Amazon não apresenta a sua estratégia tributária. Portanto, não está claro exatamente do que é que a empresa está a tirar partido. Falam vagamente em créditos fiscais”.

Embora a Amazon possa ter aproveitado as novas brechas sob a política de cortes, este não é o primeiro ano que a empresa escapa ao pagamento de impostos. Em 2017, foram registados lucros de 5,6 mil milhões de dólares e a pagos zero de impostos.

“A Amazon paga todos os impostos a que é obrigada a pagar nos EUA e em todos os país onde opera, incluindo o pagamento de 2,6 mil milhões em impostos corporativos e o registando 3,4 mil milhões em despesas com impostos nos últimos três anos”, afirmou um porta-voz da companhia em comunicado.

De acordo com Steve Wamhoff, a conta fiscal aparentemente inexistente da empresa aponta que sempre houve problemas com a responsabilidade tributária.

As revelações sobre a responsabilidade fiscal da Amazon acontecem apesar das críticas públicas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, à gigante de vendas online e ao seu fundador, Jeff Bezos, por não pagarem impostos suficientes.

Mas a Amazon não está sozinha. Também a Netflix se livrou do pagamento de impostos no ano passado. “Estas empresas têm apresentado lucros constantemente. Deviam pagar impostos”, reforçou Steve Wamhoff.