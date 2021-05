Amazon Prime Video chega à box 4K da Meo

A Meo acaba de lançar a Amazon Prime na box do serviço de televisão paga da Altice Portugal. O serviço de video streaming está ainda disponível na Android TV e Apple TV, anunciou a operadora.

"Este lançamento surge no âmbito de um dos eixos estratégicos da Altice Portugal, o Investimento. No caso, investimento em conteúdos relevantes, baseados em parcerias globais de referência, complementado com a capacidade de integração no ecossistema da empresa e alinhado com o objetivo de oferecer um catálogo entre os mais completos e atuais em todo o mundo", refere a companhia.

Them, The Boys e The Marvelous Mrs. Maisel, Sound of Metal e Borat Subsequent Movie, Coming 2 America, protagonizado por Eddie Murphy, e o aguardado Tom Clancy's Without Remorse, com Michael B. Jordan são alguns dos conteúdos disponíveis para os clientes da operadora através deste novo serviço para os clientes fibra da operadora, com Meo Box 4K - posição 87 - Meo Android TV e Apple TV. O serviço tem um custo de 5,99 euros.