Amazon Web Services faz “balanço positivo” do primeiro ano em Portugal

Na sessão de abertura, a cargo de Miguel Alava, managing director da AWS para a Europa do Sul, o responsável faz um “balanço positivo” da presença em Portugal. A keynote do executivo espanhol antecedeu as sessões de alguns clientes da empresa, como a OutSystems, o Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol ou a Euronext Technologies, o “braço” de desenvolvimento tecnológico da Euronext.

“Em Portugal já há mais de mil pessoas formadas em AWS”, indica Miguel Alava, destacando ainda a importância do programa de educação desta unidade de negócio da Amazon, o AWS Educate Program. Este programa dá créditos gratuitos a estudantes, para que possam aprender como funciona a plataforma de computação cloud da Amazon.

Miguel Alava aproveitou ainda a oportunidade para indicar os números mais recentes da operação internacional. “As receitas da AWS chegaram aos 33 mil milhões de dólares, no segundo trimestre de 2019”, indicou a empresa, indicando um crescimento de 37%, comparando com os resultados do mesmo período de tempo em 2018.

Na Nova SBE, em Carcavelos, a AWS reuniu cerca de 900 participantes, que ao longo de um dia mostraram casos de utilização da unidade de computação cloud da gigante norte-americana Amazon.

Atualmente, a AWS conta com regiões ativas (onde disponibiliza os serviços cloud) na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) em Londres, Paris, Frankfurt, Estocolmo e Dublin. Estão também anunciadas novas regiões ativas da AWS para o Bahrain, outra em Milão, em Itália, e na Cidade do Cabo, na África do Sul.

A Amazon Web Services foi fundada em 2006, tendo milhares de clientes em vários pontos do mundo. Alguns dos clientes mais conhecidos da AWS são a NASA ou o serviço de streaming Netflix.