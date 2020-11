Ambiente dá luz verde à venda de barragens da EDP à ENGIE

Sede da EDP, na avenida 24 de julho. © Gerardo Santos / Global Imagens

Através de comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática dá conta de que foi aprovada a venda de seis barragens da EDP à ENGIE: Miranda, Bemposta, Picote, Baixo Sabor, que é constituída por duas barragens) e Foz-Tua.

Recorde-se de que, em fevereiro, foi noticiado que a Agência Portuguesa do Ambiente pediu mais informação à EDP sobre a venda destas infraestruturas. Na altura, era avançado que a transmissão destas barragens só seria aprovada depois de comprovado que os compradores teriam capacidade técnica e financeira que foram exigidas ao titular original e que estão cientes das obrigações envolvidas no negócio.

Em comunicado o Ministério do Ambiente dá conta do "parecer favorável" da APA, indicando que a decisão baseou-se num processo de análise baseado em três aspetos: "aferição do estado de cumprimento das obrigações dos contratos de concessão, em particular o das medidas ambientais, bem como o da transmissão de responsabilidades entre a EDP e a ENGIE"; " Codificação dos procedimentos operacionais (por exemplo, gestão hidráulica e bombagem) em cada barragem" e "demonstração de que o potencial adquirente possui as habilitações, capacidade técnica e financeira exigidas ao titular originário."

É ainda explicado que a decisão da APA inclui "a obrigação de se elaborarem, aprovarem e assinarem adendas aos contratos de concessão, contendo um conjunto de requisitos técnicos e obrigações", em particular respeitantes a "procedimentos operacionais entre o concedente e o concessionário", a "explicitação do estado de execução e de responsabilidades associado às medidas ambientais mais relevantes, no âmbito das Declarações de Impacte Ambiental", um regulamento de bombagem entre diferentes concessões, "garantindo a justa distribuição de água entre os titulares e as obrigações de serviço público pertinentes".

É ainda explicitado que foi "constatado que o potencial adquirente do título possui as habilitações, capacidade técnica e financeira exigidas ao titular originário, serão prestadas garantias financeiras, bem como seguros de responsabilidade ambiental, pelo novo titular" e determinado um período de transição de 24 meses, "durante o qual a EDP deve dar apoio técnico à gestão das concessões".

A nota de informação dá também conta de que os contratos de concessão incluirão uma disposição que impede a ENGIE "de se prevalecer dos seus acordos e ou contratos realizados com a cedente (EDP) para invocar ao Concedente (Estado) qualquer alteração futura nos contratos de concessão."

Salientando "vantagens para os territórios" onde estão as barragens, o Ministério do Ambiente indica que a ENGIE comprometeu-se a registar em Portugal as empresas ligadas à propriedade e operação das barragens. "A ENGIE declarou, ainda, que valorizará a empregabilidade, contratando e aumentando o número de fornecedores locais. Por outro lado, a empresa assegurou também que a entidade responsável pela operação e manutenção dos aproveitamentos hidroelétricos, com cerca de 60 trabalhadores (aos quais prevê juntar mais 22, correspondentes a novos postos de trabalho), ficará sedeada em Miranda do Douro."

O negócio entre a EDP e a ENGIE tem um valor de 2,2 mil milhões de euros, conforme foi anunciado em 2019. O consórcio é composto pela ENGIE, que detém 40%, o Crédit Agricole Assurances (35%) e a Mirova - do grupo Natixis (25%).