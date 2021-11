Amêijoas de viveiro recebem 6,1 milhões e chegam ao prato no Natal

"Maternidade" das amêijoas está instalada no centro biomarinho da Oceano Fresco, localizado na Nazaré. © DR

A Oceano Fresco nasceu em julho de 2015 e quer contribuir para a alimentação sustentável. A produção de amêijoas em viveiro é a especialidade da empresa liderada por Bernardo Ferreira de Carvalho e responde à ameaça de extinção e à forte procura dos consumidores, por causa das suas propriedades nutritivas.

A aposta nesta área está a convencer o mercado: a empresa recebeu um investimento de 6,1 milhões de euros em série B de financiamento, segundo o anúncio feito nesta terça-feira.

As primeiras amêijoas da Oceano Fresco vão chegar ao prato dos consumidores portugueses neste Natal. Com a injeção de capital, a empresa prepara-se para contratar 30 pessoas em 2022 e ainda prepara-se para criar a primeira unidade de armazenamento e embalamento. A sociedade de capital de risco da Semapa (Semapa Next) e o fundo dos Países Baixos de aquicultura sustentável Aqua-Spark foram os principais investidores nesta operação.

Até chegarem ao prato, as amêijoas da Oceano Fresco começam por ser cultivadas numa espécie de maternidade, instalada na Nazaré e que faz parte do centro marinho da empresa. As sementes depois produzidas na Nazaré são transferidas para um viveiro, em Alvor, que abriu portas no segundo semestre de 2020.

As amêijoas, assim como o negócio da empresa portuguesa, estão a chegar ao tamanho ideal e podem começar a ser vendidas como alimento ao mercado.

"Iremos começar neste Natal com uma venda de quantidade limitada em Portugal para testar o mercado", anuncia ao Dinheiro Vivo o presidente executivo da Oceano Fresco, Bernardo Ferreira de Carvalho. As amêijoas estarão nas prateleiras dos supermercados com a marca Oceano Fresco,

Depois do teste do Natal, chegará a verdadeira entrada no mercado. Na Páscoa de 2022, haverá "amêijoas vivas e frescas para consumo no próprio dia ou dias seguintes" nos mercados de Portugal e de Espanha. No longo prazo, as vendas serão feitas "em mais mercados dentro e fora da Europa".

A empresa conta atualmente com 23 pessoas na sua equipa: 13 estão na Nazaré, 7 em Alvor e outras três em Lisboa. A força de trabalho irá mais do que duplicar em 2022, com a contratação de 30 elementos: 15 para vendas e marketing, oito para operações e logística, e as restantes para finanças e outras áreas.

"A Oceano Fresco está inteiramente alinhada com esta visão [da sustentabilidade], visto que está a trazer a produção de amêijoas para o século XXI através de uma abordagem completamente integrada, escalável, sustentável, e baseada na ciência. Estamos entusiasmados com a perspetiva de trabalhar com esta equipa excecional na vaga de crescimento que se avizinha, em que a empresa aumentará a produção e continuará a introduzir soluções inovadoras para ir ao encontro da crescente procura dos consumidores por fontes de proteína saborosas e sustentáveis", destaca o presidente executivo da Semapa Next, Ricardo Pires, citado em comunicado.

Os neerlandeses da Aqua-Spark assinalam que a empresa "destacou-se como um dos melhores exemplos no cultivo de moluscos, com o potencial de escalar e de reorientar a indústria numa direção de maior sustentabilidade e transparência".

Desde que começou a funcionar, a Oceano Fresco recebeu um total de 13,5 milhões de euros de financiamento por entidades externas.