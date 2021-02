American Airlines avisa que sem ajudas públicas poderá despedir 13 mil trabalhadores

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Fevereiro, 2021 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Vamos trabalhar com os sindicatos para fazer tudo o que pudermos para mitigar o impacto no emprego" referem os gestores da companhia aérea numa carta aos trabalhadores, a que a agência France Press teve acesso.

Em outubro, a procura global de viagens aéreas registou uma queda de 70,6%, face ao mesmo mês do ano passado, impactada pela pandemia de covid-19, segundo os dados da International Air Transport Association (IATA).

De acordo com a associação, os voos internacionais foram os mais afetados, com uma queda de 87,8% em comparação com outubro de 2019.

No final de setembro a IATA indicou que baixou as suas projeções para 2020, apontando para uma queda de 66% no tráfego mundial.