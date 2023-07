American Airlines passa de prejuízo a lucro de 1.348 milhões de euros no 1.º semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

A companhia aérea norte-americana American Airlines revelou hoje que teve um lucro de 1.348 milhões de dólares (1.348 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, revertendo o prejuízo de 1.159 milhões de dólares no mesmo período de 2022.

As receitas operacionais até junho, por sua vez, ascenderam a 26.244 milhões de dólares, mais 17,6% do que no mesmo período do ano anterior.

Quanto ao segundo trimestre deste ano, a transportadora aérea contabilizou um lucro de 1.338 milhões de dólares, quase o triplo dos 466 milhões de dólares alcançados entre abril e junho do ano passado.

A receita no segundo trimestre deste ano foi de 14.055 milhões de dólares, mais 4,7% face ao mesmo trimestre de 2022.

Em comunicado, a companhia aérea, com sede em Fort Worth, no estado do Texas, disse que alcançou um lucro recorde no segundo trimestre, graças principalmente à "forte e contínua procura".