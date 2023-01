American Airlines passa de prejuízo a lucro de 737 milhões de euros no 4.º trimestre de 2022

© Foto: Unsplash

A American Airlines reportou esta quinta-feira um lucro de 803 milhões de dólares (737 milhões de euros) no quarto trimestre de 2022, revertendo o prejuízo de 931 milhões de dólares (854,5 milhões de euros) registado no período homólogo de 2021.

No último trimestre do ano passado, a companhia aérea norte-americana registou uma receita recorde de 13.190 milhões de dólares (12.1087 milhões de euros), um aumento de 40% em relação ao ano anterior, e um lucro por ação de 1,17 dólares (1,074 euros), excluindo itens especiais.

Os resultados da American Airlines traduzem a forte procura por viagens aéreas que se tem vindo a registar e que se refletiu num lucro de 843 milhões de dólares (773,8 milhões de euros) para a United Airlines e de 828 milhões de dólares (760,1 milhões de euros) para a Delta AirLines.

Pelo contrário, a Southwest Airlines anunciou hoje um prejuízo de 220 milhões de dólares (202,2 milhões de euros) no quarto trimestre de 2022, em resultado de perdas de 800 milhões de dólares decorrentes do cancelamento de quase 17.000 voos nos últimos 10 dias do mês de dezembro.

A companhia -- que já tinha sinalizado que iria ter resultados negativos, embora a perda ajustada de 38 centavos por ação tenha sido pior do que os sete centavos por ação que Wall Street esperava - avançou ainda prever novas perdas no primeiro trimestre deste ano, apesar das tendências positivas das reservas para março.

O Departamento de Transportes norte-americano está a investigar se a Southwest programou mais voos do que poderia realisticamente operar, o que violaria as leis federais contra práticas comerciais enganosas.

A Southwest garante que a sua programação foi "cuidadosamente projetada" e que tinha uma vasta equipa disponível, atribuindo a situação à "tempestade sem precedentes" que assolou o país na época do Natal. Enquanto outras companhias aéreas recuperaram mais rapidamente, os cancelamentos generalizados na Southwest prolongaram-se por vários dias.