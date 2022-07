Americana Design Pickle quer investir um milhão de dólares em Portugal

Plataforma tecnológica de design criativo quer crescer em Portugal © Design Pickle

A Design Pickle - plataforma tecnológica de design criativo - vai investir um milhão de dólares (cerca de 970 mil euros) em Portugal. A empresa americana, que iniciou a sua atividade no nosso país no final de 2020, quer continuar a cimentar a sua presença em território nacional ao contratar profissionais portugueses.

"Portugal surpreendeu-nos positivamente e vamos continuar a investir no país, especialmente no talento tech local. Encontrámos profissionais talentosos, comprometidos, com pensamento crítico e grande capacidade de resolução de problemas, soft-skills que apreciamos bastante e que nem sempre encontrámos noutros países", explicou o COO da Design Pickle. Kyle Wilson revelou ainda que a empresa está a contratar. "Já contamos com seis pessoas, estamos a recrutar ativamente para posições técnicas e developers e esperamos duplicar a equipa já em 2022".

A norte-americana, que elabora projetos de design para empresas - recebeu um investimento de 25 milhões de dólares (cerca de 24 milhões de euros) da Colorado River Partners, para poder continuar a apostar na sua expansão. Como explica, em comunicado, a empresa tem atualmente mais de 500 designers a nível global, que já levaram a cabo mais de um milhão de trabalhos para mais de quatro mil clientes. Este rápido crescimento foi notado e destacado na Inc.5000 (o guia da principais empresas privadas americanas).

A operação da Design Pickle em Lisboa foi implementada de forma remota por uma start-up portuguesa, a Bridge In, que ajuda empresas estrangeiras a estabelecer-se em Portugal, através de serviços de professional soft landing e employer of record.

O fundador da start-up e CEO, Pedro Henriques, explica: "Representamos as empresas no país e tratamos de todo o processo, desde o mapeamento das necessidades com o mercado local, recrutamento, mas principalmente todo o processo burocrático, tirando esse peso dos empresários, já que estes procedimentos tendem a ser morosos e desgastantes. E tratamos de tudo remotamente, de forma mais cómoda, sem viagens para trás e para a frente, o que poderia prolongar ainda mais todo o processo".