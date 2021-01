Amigos dos caminhos de ferro apelam a regresso do Lusitânia e Sud Expresso

Sud-Expresso

Os amigos dos caminhos de ferro apelam ao regresso do comboio-hotel de Portugal para Espanha e França. A associação APAC defende que a ausência de planos para o Lusitânia Lisboa-Madrid e do Sud Expresso entre Lisboa-Hendaye (França) "comprometem a conectividade da rede ferroviária nacional e a disponibilização de uma alternativa de transporte com externalidades reduzidas para viagens internacionais", segundo um comunicado divulgado esta quarta-feira.

Desde meados de março que Portugal ficou sem comboio-hotel para Espanha e França. Na altura, a suspensão foi temporária por causa do encerramento das fronteiras. Mas nem a sua reabertura, dia 1 de junho, levou ao regresso desta opção de viagem.

O comboio Sud Expresso é explorado exclusivamente pela CP mas a transportadora portuguesa aluga o material circulante à fabricante de comboios Talgo desde 2010. A manutenção e outros serviços associados ficam por conta da Renfe, a congénere espanhola da empresa pública ferroviária. O serviço não é lucrativo e registou perdas de três milhões de euros nos últimos anos.

Este comboio segue em conjunto com o Lustiânia Comboio Hotel até Medina del Campo, já em Espanha. O Lusitânia é explorado, em conjunto, pela CP e pela Renfe e tem gerado prejuízos anuais de dois milhões de euros. As composições ao serviço do comboio para Espanha estão guardadas em Toledo há vários meses.

A APAC lembra que os comboios noturnos "estão neste momento a conhecer uma forte promoção em praticamente toda a União Europeia e a Península Ibérica não pode ficar longe desta aposta".

No início de dezembro, por exemplo, foram anunciadas 5 novas rotas de comboios noturnos: em dezembro de 2021, haverá um comboio Paris-Munique-Viena e uma ligação entre Zurique, Colónia e Amesterdão; em dezembro de 2022, haverá um comboio Zurique-Roma; no ano seguinte, ligações entre Paris e Bruxelas com Berlim; em 2024, um percurso entre Zurique, Perpignan (França) e Barcelona.

Por todas estas razões, a APAC "apela aos responsáveis da tutela de Portugal e Espanha para que possam agir no mais curto prazo com o objetivo de restaurar as ligações internacionais noturnas da rede portuguesa e espanhola, preparando ainda um plano de reestruturação e amplificação dessa rede para convergir no âmbito da rede europeia de comboios noturnos atualmente em discussão e concretização".