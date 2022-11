Amorim Cork assinala o centenário com a plantação de 3000 sobreiros

Dinheiro Vivo 17 Novembro, 2022 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Uma centena e meia de voluntários da Corticeira Amorim vão juntar-se no próximo sábado, 19 de novembro, na Quinta Grande, em Coruche, para plantar 3000 sobreiros. A iniciativa, que faz parte do programa de comemorações do centésimo aniversário da Amorim Cork, a unidade de rolhas da Corticeira, decorre no âmbito do Green Cork, o programa impulsionado pela Quercus para promover a reciclagem de rolhas de cortiça e o plantio de árvores autóctones.

E os colaboradores da Amorim, o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, colaboram nesta atividade desde 2011, tendo contribuído para a plantação em Portugal de 24.500 árvores.

"Ações de reflorestação, iniciativas de educação ambiental e atividades de responsabilidade social são esteios da estratégia Sustentável por Natureza da Corticeira Amorim, tendo em vista o desejado equilíbrio entre as pessoas, a economia e o planeta. Nesse sentido, a empresa fomenta também vários programas de recolha e reciclagem de rolhas de cortiça espalhados pelos cinco continentes, adota os princípios basilares da economia circular ao utilizar todos os subprodutos de transformação da cortiça, e incrementa quotidianamente as melhores práticas empresariais nos domínios ESG (Ambiental, Social e Governança)", refere, a empresa, em comunicado.

O objetivo, garante, é "alavancar a consciência ecológica" da sociedade, mas também estimular uma economia de baixas emissões de carbono, favorecer a redução dos impactos ambientais e impulsionar o crescimento económico sustentável inclusivo.

O projeto Green Cork foi lançado pela Quercus em 2008, constituindo o "primeiro programa estruturado de recolha seletiva" visando a reciclagem de rolhas de cortiça e que conta com o apoio da Corticeira Amorim desde o seu lançamento. A iniciativa já recolheu mais de 100 milhões de rolhas, tendo permitido, ao mesmo tempo, a plantação de mais de 1,3 milhões de árvores.

A Corticeira Amorim é também parceira do «Rolha a Rolha, Semeia a Recolha», projeto-piloto de recolha porta-à-porta de rolhas de cortiça. Promovido pela Quercus, LIPOR e Maiambiente, o «Rolha a Rolha, Semeia a Recolha» foca-se nos estabelecimentos não residenciais - cafés, cantinas, restaurantes, etc. - do município da Maia, permitindo a recolha seletiva e posterior reciclagem em larga escala de rolhas de cortiça. Cumulativamente, o «Rolha a Rolha, Semeia a Recolha» contribui para o combate às alterações climáticas, para o desenvolvimento da economia circular e para a reflorestação das florestas portuguesas.