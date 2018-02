Amorim Energia desmente intenção de vender participação na Galp

Depois de Isabel dos Santos já ter desmentido via redes sociais a notícia de que a Amorim Energia estaria a considerar a venda de uma parte da sua posição de maior acionista da Galp Energia, também a Amorim Energia garantiu em respostas enviadas ao Dinheiro Vivo que a empresa detida em 55% pelo Grupo Amorim não planeia desfazer-se dos 33,34% que detém da petrolífera nacional.

“A Amorim Energia desmente em absoluto qualquer intenção de vender a sua participação na Galp. As relações entre os accionistas da Amorim Energia mantêm-se de total normalidade e são muito qualificadas”, garantiu fonte oficial da empresa. Contactada pelo Dinheiro Vivo, a Galp Energia recusou prestar declarações sobre os acionistas da empresa. Antes disso, fontes ligadas a Isabel dos Santos tinham já dito também, ao Jornal de Negócios e ao Eco, que a empresária angolana não planeia sair do capital da Galp, na qual tem uma posição acionista estável e de longo prazo.

Citando fontes próximas da Amorim Energia, o jornal espanhol El Confidencial, avançou esta terça-feira a notícia de que com a destituição de Isabel dos Santos da Sonangol e a morte de Américo Amorim desaparecem os “laços históricos” que uniam os vários investidores. E que, por causa disso, poderia estar em cima da mesa um desinvestimento na petrolífera.

Neste momento, a Amorim Energia detém 33,34% da Galp e é, por sua vez, detida em 55% pelo Grupo Amorim e em 45% pela Esperaza Holding. Esta última empresa, com dede na Holanda, é propriedade da Sonangol (45%) e de Isabel dos Santos. Também contactada pelo Dinheiro Vivo, a Esperaza Holding rejeitou qualquer tomada de posição, alegando uma política interna de confidencialidade. A empresária angolana Isabel dos Santos recorreu ao Twitter para desmentir a informação, sublinhando que a notícia é “falsa”.

Ainda de acordo com o El Confidencial, a recente destituição de Isabel dos Santos da Sonangol pelo novo presidente angolano, João Lourenço, veio destabilizar a relação entre as partes e provocar um “distanciamento” entre os acionistas da Galp.

No início de fevereiro, numa notícia do jornal Expresso, a Sonangol afirmava nunca ter recebido os dividendos da Galp. Em causa estavam 438 milhões de euros que deveriam ter sido pagos entre 2012 e 2016. O governo angolano acusou Isabel dos Santos de ter retido o dinheiro. A notícia foi prontamente desmentida pela empresária angolana nas redes sociais.

Também na Galp, este tema causa algum desconforto, com o CEO Carlos Gomes da Silva a afirmar durante o Capital Markets Day que teve lugar em Londres: “A Galp paga os seus dividendos. Uma ação, um voto, um dividendo. Não faço comentários sobre acionistas”.

Segundo o El Confidencial, a falta de “margem de manobra” de Isabel dos Santos na Sonangol e o falecimento de Américo Amorim farão com que as duas partes “soltem as amarras na sua relação na Amorim Energia”. “Tudo aponta para uma venda”, escreve o jornal.

A posição da Amorim Energia na Galp está avaliada em 3,8 mil milhões de euros. O jornal espanhol sublinha que a possível venda de uma parte da Galp é uma “oportunidade” no setor petrolífero, e acontece numa altura de grandes movimentações no setor em Espanha.