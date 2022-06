Amplitude Net: Solução "tudo em um" para gestão eficiente de ecrãs nas lojas Xiaomi

Tiago Flores, country manager da Xiaomi e Salvador Sampaio, marketing. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Uma gestão mais eficaz que permite otimizar o que se passa nos ecrãs é a novidade que chega às Xiaomi Stores para tornar a marca ainda mais próxima dos clientes. "A Select Smart - retalhista oficial da Xiaomi em Portugal - adotou o sistema de digital signage da Amplitude Net, para otimizar uma gestão mais eficiente dos conteúdos promocionais que exibe nas várias dezenas de ecrãs existentes nas lojas", comunicou a empresa.

Nos últimos três anos, depois de abrir a primeira loja oficial em Portugal, em junho de 2019, a Xiaomi Store conta agora com 18 espaços comerciais e prepara a próxima abertura, na Madeira. "Perante este grande crescimento e toda a dinâmica associada aos produtos da marca chinesa, a equipa de marketing da Select Smart (empresa responsável pela gestão da Xiaomi Store em Portugal) sentiu necessidade de substituir o seu sistema de digital signage. De entre as melhores opções do mercado, a Select Smart selecionou a solução World VDS da Amplitude Net para conseguir alcançar a simplicidade e eficiência na gestão de conteúdos que ambicionava para as Xiaomi Store", explica a companhia, que passa a complementar a gestão dos conteúdos dos ecrãs individuais pelo mesmo software da Amplitude Net, nos conteúdos dos locais associados aos videowalls existentes.

Digital Signage World VDS - solução "tudo em um"

"A grande versatilidade da solução de Digital Signage World VDS demonstrou mais uma vez a facilidade na adaptação do software a diferentes contextos e condicionantes. Um dos grandes desafios do projeto consistiu em fazer o World VDS correr nativamente nas TV de consumo da Xiaomi, não sendo necessário adquirir players adicionais para ficarem associados a cada TV", conta a Xiaomi.

O software World VDS era já o único software multiplataforma a nível mundial capaz de correr nativamente nos ecrãs profissionais das principais marcas de ecrãs, bem como nos principais sistemas operativos nos quais se incluem o Raspberry PI. Com esta extensão aos ecrãs de consumo da Xiaomi, o software vê ainda mais alargada a sua já ampla oferta.

"Essa funcionalidade permitiu que o investimento do projeto fosse muito mais reduzido e a sua instalação mais simples, uma vez que deixou de haver necessidade de aquisição dos minicomputadores ligados às TV. Esta eliminação de hardware leva ainda a uma redução dos custos de manutenção do projeto."

Em complemento à gestão dos conteúdos dos ecrãs, o software é ainda capaz de efetuar a gestão dos áudios das lojas, permitindo rentabilizar ainda mais cada um dos equipamentos.