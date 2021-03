AMRR. "Não é possível pagar-se rendas fixas durante o período de encerramento"

Braga, 01/06/2020 - A reabertura das lojas do centro comercial Braga Parque decorreu esta manhã, com a Primark a provocar uma fila com mais de 150 metros. As 180 lojas reabriram quase todas às 10 horas, após dois meses e meio fechadas. Na foto: As 180 lojas do centro comercial Braga Parque reabriram quase todas (Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O governo acaba de prolongar até 30 de junho o regime de pagamento de até metade das rendas fixas nos centros comerciais, depois de ter excluído os lojistas dos shoppings dos apoios a fundo perdido do Apoiar Rendas. "Insuficiente" é como a Associação de Marcas de Retalho e Restauração classifica a decisão do executivo.

"Trata-se de um regime que é insuficiente e que foi pensado para um quadro de abertura com restrições. Não é possível exigir-se o pagamento de 50% da renda fixa e 100% de encargos comuns durante o encerramento das lojas, que ficam com faturações zero", diz Miguel Pina Martins, presidente da AMRR, em declaração enviada ao Dinheiro Vivo.

"No último ano, as lojas em centros comerciais estiveram encerradas durante seis meses. Caso não haja uma Lei equilibrada e justa, é impossível a subsistência da atividade económica. A AMRR apela à Assembleia da República que aprove uma Lei que, não sendo a ideal, possa de alguma forma mitigar os problemas. Não é possível pagar-se rendas fixas durante o período de encerramento", reforça o responsável.

A extensão do decreto-lei surge logo depois de os lojistas nos shoppings terem sido excluídos dos apoios do Apoiar Rendas, contrariando a expectativa criada depois de terem sido anunciadas em meados de março as novas medidas de apoio à economia, depois da reabertura a conta-gotas da economia.

As lojas que não vendem bens essenciais, como os cafés e as lojas de roupa, puderam voltar a vender ao postigo, como estava previsto antes do endurecimento das medidas, tendo reaberto livrarias, estabelecimentos de comércio automóvel e de velocípedes, e as imobiliárias, bem como ir ao barbeiro, ao cabeleireiro e esteticista com marcação prévia. Novas medidas de reabertura serão determinadas dependendo da evolução dos números da pandemia.