AMRR. Sem mais apoios 82% das lojas e restaurantes admite despedimentos

Sem mais medidas de apoio para fazer face ao fecho da atividade, 82% das lojas e restaurantes admitem despedimentos, 97% consideram importante ou muito importante a isenção das rendas ou o apoio ao seu pagamento e 74% assinalaram como importante ou muito importante o prolongamento das moratórias de crédito, segundo o mais recente inquérito da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR), que representa mais de 3.500 lojas e restaurantes.

"Os empresários têm feito de tudo para salvarem os seus negócios e, sem receitas, continuam a pagar as rendas, fornecedores, custos fixos e parte do lay-off", refere Miguel Pinas Martins, presidente da AMRR, citado em nota de imprensa.

"Não é aceitável que os empresários tenham de recorrer aos despedimentos para manterem os seus negócios vivos, pelo que é urgente haver apoios efetivos. Este confinamento ocorre após um ano absolutamente desastroso relativamente ao qual há apoios ainda por pagar por parte do Governo, levando-nos a uma situação que se torna quase impossível superar. Se a tudo isto juntarmos o facto de no final do mês de março, caso nada seja alterado, terminarem as moratórias de crédito relativo a juros (cujo prolongamento não custa 1 euro ao Estado) então pergunto: vale a pena investir, criar postos de trabalho e ajudar a desenvolver a economia?", acrescenta.

O inquérito promovido pela AMRR junto dos associados revela que "97% das empresas de retalho e restauração consideram importante ou muito importante que seja determinada a isenção das rendas, ou o apoio ao seu pagamento, durante o período de encerramento", informa a associação. "No mesmo sentido, 74% das empresas de ambos os setores assinalaram como importante ou muito importante o prolongamento das moratórias de crédito."

"Lemos e ouvimos as declarações do passado fim-de-semana do Ministro da Economia sobre novos apoios a serem divulgados. A Associação de Marcas de Retalho e Restauração aguarda com expectativa, mas com cautela, as medidas concretas, apelando a que permitam efetivamente salvar empresas e postos de trabalho, dando respostas às necessidades da economia real", diz Miguel Pina Martins.

"Após 3 meses com as lojas fechadas em 2020, a generalidade do comércio de retalho enfrenta agora um período que se teme de cerca de 3 meses de novo encerramento, até ao final de março. Isto significará que, no espaço de 1 ano, o comércio terá 6 meses de faturação zero. Sendo que nos restantes 6 meses, a faturação teve quedas médias de 40%, sendo que foram de 70% no mês de janeiro de 2021", alerta a associação.

A AMRR tem vindo a apelar para medidas de apoio ao setor como o "prolongamento da moratória de crédito (capital e juros) até março de 2022", o ajustamento do Programa Apoiar - tendo em consideração, "para efeitos de análise da queda de vendas, o mesmo perímetro comparável de estabelecimentos"; o reforço do Programa Apoiar Rendas, em concreto "dos apoios em termos mais adequados à realidade, e abrangendo também os quiosques dos centros comerciais", o prolongamento da moratória das rendas e, por fim, "equilíbrio e justa repartição de sacrifícios entre proprietários de Centros Comerciais e lojistas, com uma solução legislativa que o permita, assegurando em 2021 uma taxa de esforço não superior à verificada em 2019."

A lei das rendas, recorde-se, determinou a suspensão do pagamento das rendas fixas dos lojistas em centros comerciais desde 14 de março até final do ano, pagando apenas a renda variável (que incide sobre vendas) e custos comuns. Em apoios e rendas, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais garante que foram atribuídos 600 milhões em apoio aos lojistas, metade dos quais beneficiando as grandes cadeias retalhistas.