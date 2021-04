AMT alerta para restrições de concorrência nas tarifas com desconto dos TVDE

Condutor de veículo TVDE através de diferentes plataformas, como Uber, Bolt e Kapten ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Desde o final de outubro que os motoristas que prestam serviço para a Uber podem definir o preço da viagem. Ao mexerem nas preferências da condução, os condutores podem cobrar entre 0,7 vezes e duas vezes o valor base. A opção gerou polémica porque a tarifa pode ficar 30% mais barata ou custar o dobro.

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) analisou situações como esta no transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) e enviou os casos à Autoridade da Concorrência (AdC), segundo nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

A AMT aponta para a "existência de indícios (agravados por práticas recentes de operadores de Plataforma) de que o regime tarifário estabelecido por alguns operadores no mercado TVDE poderá implicar práticas / comportamentos que configurem práticas restritivas da concorrência, proibidas pelo Direito da União e pelo Regime Jurídico da Concorrência", refere a autoridade liderada por João Carvalho em nota de imprensa.

Os tarifários das plataformas Uber, Free Now e Bolt foram analisadas pela AMT na sequência dos alertas dos operadores e dos motoristas de TVDE. Para a autoridade, a introdução destes mecanismos "com aparentes benefícios para o passageiro/consumidor final - que, afinal, estaria a pagar um preço mais baixo -, implica reservas regulatórias, quer do ponto de vista da compliance com o regime jurídico setorial em vigor, quer do ponto de vista jus concorrencial".

As reservas têm sobretudo em consideração que "o algoritmo de seleção de viagens privilegiaria os Motoristas que aceitam viajar em "modo desconto" ou com categorias de veículos mais "económicos".

Segundo a AMT, a situação resultaria numa seleção de viagens geograficamente cada vez mais distantes do passageiro e com "perdas significativas nos rendimentos disponíveis" dos motoristas, que "deste modo, não auferem da alegada autonomia decisória e gestionária, indutora de eficiência e de incremento da qualidade do serviço".

Os motoristas que trabalham para as plataformas têm exigido, por isso, a fixação de uma tarifa mínima, para evitar a perda de rendimento