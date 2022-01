Amundi Asset Managment atinge 2,63% no capital da EDP após compra da Lyxor (Imagem de arquivo) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A sociedade Amundi Asset Management atingiu uma posição de 2,63% na EDP, depois de ter adquirido a sociedade Lyxor, de acordo com um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na nota, a EDP informou que, no dia 07 de janeiro de 2022, "a Amundi Asset Management comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que atingiu uma participação qualificada de 2,63% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, detidos diretamente", referiu.

"O patamar de 2% foi ultrapassado pela referida sociedade no dia 31 de dezembro de 2021", indicou a EDP.

No documento que detalha a operação, as empresas referem que esta posição se deve ao facto de a Amundi ter comprado a sociedade Lyxor.

A EDP cedeu hoje 1,08% para 4,49 euros na bolsa de Lisboa.