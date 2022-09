ANA lança estudo para reduzir as emissões dióxido de carbono nos aeroportos

© DR

Substituir motores de combustação por uma frota de hidrogénio verde, alimentada por células de combustível elétricas nos autocarros e veículos utilizados nos aeroportos. Esta pode uma solução para a redução das emissões de Co2 emitidas na operação aeroportuária e vai ser estudada por quatro empresas nos próximos meses.

O projeto é realizado pela Ana Aeroportos, detida pela francesa Vinci, em parceria com a Galp, com a CaetanoBus e com a Mitsui.

"O estudo inicial avaliará a localização mais apropriada e vários aspetos da operação aeroportuária, incluindo o tipo e número de veículos a considerar, a estratégia de produção e distribuição de hidrogénio, fornecedores de equipamentos, a velocidade de substituição da frota, e os requisitos em termos de regulamentação, bem como o modelo de negócio mais viável", informam as empresas em comunicado.

As quatro empresas irão anunciar o veredicto final ainda antes do final do ano e, de acordo com os resultados da avaliação, decidir se avançam ou não com o projeto.