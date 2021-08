Ana Paula Vitorino lidera autoridade dos transportes a partir de segunda

Ana Paula Vitorino vai liderar o regulador dos transportes públicos. © Diana Quintela/Global Imagens

Ana Paula Vitorino vai liderar a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) a partir de segunda-feira, 9 de agosto. Foi publicada esta sexta-feira, em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que designou a nova presidente do conselho de administração da AMT.

João Carvalho será finalmente substituído no cargo: o mandato do primeiro presidente da AMT terminou em 22 de julho de 2019 mas o gestor público acabou por ficar no lugar até agora. Em vez dos quatro anos inicialmente previstos, o mandato foi prolongado para seis anos

Ana Paula Vitorino irá ocupar a presidência da AMT durante seis anos, assim determina a resolução do Conselho de Ministros. Proposta pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a escolha levantou várias críticas e dúvidas sobre a sua independência, sobretudo junto do PSD, CDS-PP e do PAN.

Ex-ministro do Mar no primeiro governo e antiga secretária de Estado no primeiro executivo de José Sócrates, Ana Paula Vitorino é ainda deputada do PS na Assembleia da República.

A nova presidente da AMT foi escolhida pela sua "idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das funções".

A proposta de Ana Paula Vitorino mereceu parecer positivo da Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (CReSAP) relativo à adequação do perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos aplicáveis.