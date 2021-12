ANA quer desincentivar a utilização de aviões mais pequenos em Lisboa

Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imagens

A ANA - Aeroportos de Portugal quer desincentivar a utilização de aeronaves mais pequenas nas infraestruturas aeroportuárias nacionais, em particular na capital. Segundo o Jornal de Negócios desta quinta-feira, 2 de dezembro, a gestora aeroportuária quer em 2022 introduzir mudanças ao modelo da estrutura tarifária dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, no sentido de desincentivar a utilização de aviões mais pequenos, mas também adequar as taxas no Algarve aos períodos de menor procura.

"Globalmente, a proposta de modelações da ANA para 2022 tem como pilar principal a promoção de comportamentos ambientais mais responsáveis, através de uma utilização mais eficiente das infraestruturas", disse fonte oficial ao Negócios. Além disso, a concessionária pretende aumentar a competitividade do destino Algarve "adequando as taxas aos períodos de menor procura".

O Jornal de Negócios indica ainda que, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e tendo em conta a deliberação da comissão executiva, a ANA quer no que diz respeito à taxa de estacionamento, que "o valor mínimo passe das atuais 14 toneladas para as 45 toneladas, desincentivando assim a utilização destas aeronaves mais pequenas".

Tendo por base esta regra, deixa de haver diferença no valor cobrado a aeronaves abaixo das 45 toneladas (um A319 pesa cerca de 35), o que, tendo em conta a capacidade limitada da infraestrutura aeroportuária da capital, poderá incentivar a utilização de aviões de maior dimensão.

Fonte oficial da ANA disse ao Negócios que o objetivo em Lisboa "é promover rotações mais rápidas e reduzir o valor do estacionamento no período noturno, em que o aeroporto tem limitações de operação por via ambiental". Para isso, a ANA propôs que para períodos de estacionamento inferiores a 24 horas a taxação passe "a ser efetuada ao minuto, aplicando-se, nesse período, uma isenção entre as 0:00 e as 6:00", diz na mesma deliberação.