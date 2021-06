ANA reabre Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa a 1 de julho

Lisboa, 19/12/2010 - Atrasos nos voos um pouco por toda a europa Na Foto: Painel das partidas do aeroporto de lisboa (Gonçalo Villaverde- Global Imagens) © Gonçalo Villaverde / Global Imag

A ANA - Aeroportos de Portugal vai reabrir o Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na próxima quinta-feira, 1 de julho. Encerrado no final de março de 2020, devido à forte quebra registada no transporte aéreo devido à pandemia, esta infraestrutura que vai agora reabrir esteve a ser alvo de obras de "melhoramento e modernização".

Os voos das companhias aéreas low-cost voltam a sair do Terminal 2 do aeroporto da capital. Assim, os passageiros que vão voar com a Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair voltam a embarcar no Terminal 2.

"Com o aumento de tráfego, ainda que reduzido comparado com valores de 2019, a ANA Aeroportos de Portugal decidiu proceder à reabertura do T2 no próximo dia 1 de julho", começa por dizer a ANA, gestora dos aeroportos nacionais, em comunicado. "A ANA informa todos os passageiros que o check-in e embarque das viagens marcadas a partir das 4H00 horas do dia 1 de julho, através das companhias áreas Blue Air, EasyJet, Norwegian, Transavia e Ryanair serão efetuadas no T2, pelo que devem deslocar-se para este Terminal. Os passageiros com voo marcado com a Wizzair devem verificar, com a companhia aérea, qual o terminal de embarque", acrescenta.

A gestora dos aeroportos nota ainda que, durante os cerca de 15 meses em que o Terminal 2 esteve encerrado, a infraestrutura foi alvo de "melhoramento e modernização do T2, nomeadamente, a expansão da área de embarque Non-Schengen, a reformulação e ampliação de instalações sanitárias e a criação de uma nova área de espera. Também em parceria com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, estarão disponíveis 5 egates de controlo de fronteira, de última geração, para passageiros maiores de idade, com passaporte eletrónico europeu ou cartão de cidadão português".