ANACOM aplicou coimas no valor de 2,6 milhões de euros no ano passado

Cadete de Matos, presidente da Anacom

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) decidiu 426 processos de contraordenação no ano passado, mais 137% que no ano anterior. Desde mais de 400 processos, dos quais cerca de 35%, o equivalente a 147 processos, terminaram com a aplicação de coimas num montante global de 2,6 milhões de euros, informa a ANACOM em comunicado.

O regulador explica ainda que as infrações nos processos decididos no ano passado dizem respeito ao incumprimento de obrigações em "matéria de instalação de infraestruturas de telecomunicações em edifícios; incumprimentos relativos a equipamentos de rádio, à utilização de redes e serviços de radiocomunicações, à prestação de serviços de valor acrescentado baseados no envio de SMS, bem como de obrigações e proibições previstas na Lei das Comunicações Eletrónicas, e o incumprimento de obrigações de prestação de informação à ANACOM". Além disso, estão também em causa "situações de incumprimento das regras sobre portabilidade de números, e acesso a condutas, entre outros assuntos".

As decisões sobre os processos de contraordenação deram origem a coimas mas também houve processos que deram origem à aplicação "de sanções acessórias ou admoestação, e alguns terminaram com decisão de arquivamento".

"Durante o ano de 2020, a ANACOM abriu 297 novos processos (ou seja, menos 4% do que no ano anterior), com base em notícias de infração de que teve conhecimento através de autos de notícia e relatórios dos serviços de fiscalização da ANACOM, autos de notícia de entidades policiais e informação recebida de outras entidades públicas e através de reclamações. Durante o ano foram instaurados 251 processos de contraordenação. Na generalidade das situações está em causa o mesmo tipo de infrações verificadas nos processos decididos", acrescenta em comunicado.