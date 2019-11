Anacom aprova compra da TVI pela Cofina

A Anacom deu parecer positivo à aquisição da Media Capital pela Cofina. “Analisados todos os elementos disponibilizados, não se identificaram mercados de comunicações eletrónicas potencialmente afetados pela operação em causa, tendo a Anacom proferido parecer no sentido de que a operação de concentração projetada não suscita questões concorrenciais relevantes nos mercados de comunicações eletrónicas”, pode ler-se em comunicado.

O regulador liderado por João Cadete Matos já tinha enviado na semana passada o parecer à Autoridade da Concorrência (AdC), tal como tinha avançado o Dinheiro Vivo. O parecer da Anacom não é vinculativo e segue-se ao da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) que deu luz verde ao negócio, embora com voto negativo do vice-presidente, Mário Mesquita, que considerou que a concentração iria colocar entraves à concorrência. Cabe à AdC a decisão sobre este negócio.

O parecer da Anacom esclarece que a Cofina se encontra maioritariamente ativa na área dos media, através de cinco jornais, do quais o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, e três revistas, apontando que o grupo atua a “título meramente residual no setor da televisão através de um canal de televisão, que se encontra disponível apenas em plataformas de televisão por subscrição, disponibilizando ainda espaços publicitários na imprensa, na Internet e na televisão”.

Por outro lado, a Media Capital é maioritariamente ativa nos setores da televisão, rádio, serviços de publicidade na Internet, produção audiovisual e, de forma residual, na distribuição musical e cinematográfica.

O parecer vai ao encontro do que a Cofina já tinha defendido anteriormente: a operação não tem impacto ao nível da concorrência nem nos setores em que os dois grupos têm ativos na mesma área, como a televisão e digital.

A operação em causa – na ordem dos 225 milhões de euros – consiste na aquisição pela Cofina do controlo exclusivo sobre a Media Capital através da compra à Promotora de Informaciones (PRISA) de totalidade do capital social da Vertix – que detém ações representativas de 94,69% do capital social e dos direitos de voto da dona da TVI – e do lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) do restante capital (5,31%).