Anacom dá 40 dias às operadoras para alterarem tarifários que violam regras

A Anacom deu 40 dias para as operadoras Meo, Nos e Vodafone alterarem as ofertas de internet móvel que violem a neutralidade de rede e do roaming. O regulador também recomenda que os operadores aumentem os plafonds gerais de dados para que “não haja por esta via uma discriminação nas escolhas do consumidor”, alertou João Cadete de Matos, presidente da Anacom, em conferência de imprensa.

Os operadores têm 40 dias para alterar tarifários, mas a atual Lei das Comunicações Eletrónicas é omissa no que toca às sanções para quem não cumpre com a neutralidade de rede, admite João Cadete de Matos. O organismo regulador está a trabalhar num pacote de alterações para propor ao Governo. “É um dos assuntos prioritários para a Anacom. Esperemos que não passem muitas semanas para apresentarmos proposta ao Governo.”

O regulador detetou que nas suas ofertas ao nível do acesso à internet móvel, os operadores têm “práticas de gestão de tráfego diferenciadas para os plafonds gerais de tráfego e para os plafonds específicos ou para as aplicações sem limites de tráfego, em violação das regras da neutralidade de rede e com riscos para a inovação no ecossistema da internet”.

Trata-se aqui de tarifários, por exemplo, em que o consumo de dados de várias aplicações ou serviços não é contabilizada no consumo de dados contratados pelo consumidor, não sendo ainda cobrado um valor pelo tráfego associado a essas aplicações.

O regulador também verificou que em alguns casos, “os plafonds específicos de dados não podem ser utilizados no Espaço Económico Europeu em termos equivalentes aos que são usados em Portugal violando ao princípio do roam like at home“.

Reação das operadoras

Vodafone, a MEO e a NOS estão perplexas com decisão do regulador, considerando que a mesma prejudica os consumidores. Em comunicado conjunto enviado às redações, os três operadores expressam a sua “perplexidade com a decisão anunciada, a qual não foi alvo de qualquer apresentação ou discussão prévia com os operadores, em contraciclo com uma postura de diálogo construtivo, que se entende dever ser privilegiada”.

Para as operadoras, a decisão da Anacom “prejudica gravemente os interesses dos consumidores, na medida em que vem banir um conjunto de ofertas que os clientes querem e procuram”.

“Acreditamos que é importante privilegiar uma postura construtiva de diálogo e cooperação entre todos de forma a assegurar a missão do regulador em promover o setor, os consumidores e os operadores, também”, reforçam as operadoras.

Anacom diz que “as decisões são soberanas”

“Não há razão nenhuma para surpresa nesta matéria”, garante João Cadete de Matos, quando instado pelo Dinheiro Vivo a comentar a posição das operadoras.

“Temos de os ouvir (os operadores), mas as decisões são soberanas”, frisa o presidente do organismo regulador, reagindo a acusação de que não manteve diálogo com os operadores. “Tomamos decisões em total independência”, reforça.

A decisão, esclarece o mesmo responsável, “está em total conformidade” com as recomendações do regulador europeu, o BEREC.

“A decisão é muito similar à que foi tomada em outros países, mesmo no caso do roaming”, reforça, lembrando que há precedentes em mercados como a Alemanha e Itália.

“Este agora é o momento de ouvir os operadores e de manifestaram as suas opiniões”.

Quanto a um eventual impacto em termos de custos para os consumidores: “O que esperamos é que haja uma convergência dos plafonds gerais de dados e dos específicos e redução dos preços por esses plafonds“, diz João Cadete de Matos, e que “isso seja feito sem penalizar os consumidores com aumento de custos”.

“Esperamos que os consumidores saem beneficiados, com acesso à internet mais amplo, com maior capacidade, velocidade e menos preço”.

O que pretende o regulador?

A decisão entra agora em consulta pública durante 25 dias, depois os operadores têm 40 dias para alterar as ofertas que não estão conformes ao definido na lei europeia da neutralidade de rede e de roam like a home.

O regulador faz um conjunto de propostas sobre como os operadores poderão tornar essas ofertas conformes à lei. Uma das soluções é que o plafond específico (para aplicações, por exemplo) possa ser usado quando se esgota o plafond geral de dados, para que o consumidor possa continuar a ter acesso aos conteúdos e aplicações; outro é a retirada de qualquer bloqueio ou atraso quando se esgota o plafond geral de tráfego. O regulador considera ainda “aceitável a permissão do acesso a serviços de cliente fornecidos pelo prestador, mesmo quando o acesso geral à internet esteja bloqueado, mas apenas para que o cliente possa comprar dados adicionais”.

No caso do roaming, o prestador pode aplicar uma política de utilização responsável para a utilização de aplicações “em lugar de cada plafond específico para aplicações incluído na oferta, ou em lugar da disponibilização de tráfego sem limites para um conjunto de aplicações”.

Ofertas ilegais sem regime sancionatório

A atual lei das comunicações é eletrónicas é “omissa” no que toca às sanções previstas para quem não cumpre com a lei europeu sobre neutralidade de rede, admite João João Cadete de Matos, estando o organismo regulador a trabalhar num pacote de mudanças legislativas para apresentar ao Executivo.

“Esperamos que nesta matéria, mesmo sem regime sancionatório previsto na lei, os operadores cumpram a Lei”, defende, considerando que o não cumprimento poderá ser “negativo junto dos clientes”.