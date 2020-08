Anacom já enviou para Governo projeto da diretiva europeia das telecomunicações

“A Anacom já entregou ao Governo o anteprojeto de transposição da diretiva europeia das comunicações eletrónicas”, confirmou fonte oficial do regulador ao Dinheiro Vivo. O Governo tem como meta transpor este ano este diploma que vai regular as telecomunicações e que a Autoridade da Concorrência (AdC) já alertou ser necessário para aumentar o ambiente concorrencial no sector.

Em abril, a AdC fez um conjunto de recomendações para a alteração da lei das comunicações eletrónicas, tendo instado à transposição para o quadro legal nacional “o mais rapidamente possível” do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, em particular no que se refere “à prestação de informação sobre as melhores tarifas e à criação de mecanismos que agilizem a mudança de operador”.

Uma transposição que o regulador liderado por Margarida Matos Rosa considerou ser fundamental antes do arranque do leilão do 5G para que fosse garantida verdadeira concorrência no sector das telecomunicações, defendeu em julho no Parlamento nas audições sobre o 5G.

A proposta da Anacom que já seguiu para o Executivo é o primeiro passo para a transposição da diretiva europeia ainda este ano, uma meta anunciada pelo secretário de Estado das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, em novembro do ano passado durante o congresso da APDC.

“O Governo decidiu não dar sequência a nova alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas (LCE). O que nos propomos fazer é mesmo acabar com ela… Efetivamente, não faria sentido estar a promover tal alteração, que se concluiria por meados do próximo ano, para logo a seguir a revogar”, disse Souto de Miranda, já que em 2020 o país tem de transpor o novo Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (CECE), anunciando, deste modo, que caia por terra a proposta de mudança da Lei feita pela Anacom e que tinha dado entrada em fevereiro no Parlamento, mas que nunca chegou a ir à discussão.

“O que faz sentido é avançar já para essa transposição. O novo Código revogará a LCE ou boa parte dela. A Secretaria de Estado irá, por isso, apresentar uma proposta de transposição da Directiva 2018/1972, com o apoio da Anacom. O objetivo é cumprirmos o prazo previsto para a transposição.”