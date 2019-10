Anacom lança campanha para informar 2,3 milhões de clientes de TDT

O canal de transmissão da TDT (televisão digital terrestre) vai mudar, o que implica que a maioria dos 2,3 telespetadores deste sistema de televisão gratuito terão de mudar a frequência. Este processo arranca a 27 de novembro em Odivelas e deverá estar concluído no final de junho do próximo ano, segundo o calendário de João Cadete de Matos, presidente da Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações.

A mudança de frequência inicia-se pelo sul do país, e depois de coberto o território continental, será a vez das regiões autónomas da Madeira e Açores. Ao todo, são 340 antenas de TDT que serão alvo de re-sintonia.

A Anacom quer assegurar que a migração de frequência ocorre com toda a normalidade e sem “riscos de alguém enganar o consumidor”. Para isso, em simultâneo com a mudança de frequência da TDT vai lançar uma campanha de informação, que prevê o envio de uma carta e folheto explicativo e a criação de um número telefónico gratuito para esclarecer dúvidas. A Anacom está a contar também com o apoio da comunicação social na divulgação do processo e das autarquias e instituições municipais.

“Não há razão para alarme”, frisou hoje João Cadete de Matos, num evento, no Porto, onde assinou protocolos de colaboração com cinco autarquias da região norte (Arcos de Valdevez, Sever do Vouga, Paredes, Viana do castelo e Mealhada) com vista à migração da TDT para nova frequência sem sobressaltos para os utilizadores.

A Anacom terá em funcionamento a partir de novembro um call center, que irá apoiar o consumidor e ajudá-lo a sintonizar o televisor na nova frequência. A entidade terá também equipas no terreno disponíveis para irem sintonizar o aparelho no domicílio.

O presidente da Anacom afirmou querer “evitar o risco de alguém enganar o consumidor”, nomeadamente afirmando que “é necessário comprar uma televisão nova, ou uma nova antena, ou até que lhe digam que tem de ter televisão paga”. Nada disto é necessário e “queremos evitar o oportunismo”. Segundo Cadete de Matos, já chegaram à Anacom queixas de cidadãos que foram abordados nesse sentido e ainda nem começou a migração.

Neste momento, a TDT utiliza a frequência de 700 Mhz, que será libertada para a introdução da rede de quinta geração (5G). Cadete de Matos garantiu que a frequência de 700 Mhz só vai ser atribuída quando terminar este processo.

Hoje foi inaugurado o novo centro de monitorização e controlo do espectro do Porto, um investimento próximo do meio milhão de euros.