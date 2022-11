Anacom multa em mais de 15 milhões de euros a Meo, NOS, Vodafone e Nowo

ANACOM aplica coimas no valor global de mais de 15 milhões por alteração de preços sem comunicação adequada (Imagem de arquivo) © Rita Chantre / Global Imagens

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) decidiu aplicar coimas no valor global de mais de 15 milhões de euros aos quatro principais operadores de telecomunicações, Meo, NOS, Vodafone e Nowo, por alteração de preços sem comunicação adequada aos consumidores, anunciou esta segunda-feira o regulador.

A aplicação das coimas, segundo a Anacom, deve-se ao facto de estes quatro operadores "terem adotado comportamentos suscetíveis de violar as regras legais aplicáveis à comunicação de alterações dos preços contratados em relação a um elevado número de assinantes, dos quais resultou a prática de contraordenações graves, e por não terem prestado informações à Anacom".

A Meo foi a operadora que viu ser-lhe aplicada a maior coima, no valor de 6,677 milhões de euros. No caso da NOS e da Vodafone, os valores são de 5,2 milhões de euros e 3,082 milhões, respetivamente. Mais baixa é a coima aplicada à Nowo, que atinge os 664 mil euros.

A Anacom identificou como práticas lesivas "a falta de informação, no prazo contratualmente previsto, sobre o direito de os assinantes poderem rescindir os seus contratos sem qualquer encargo, no caso de não concordarem com o aumento de preços propostos pelos operadores". Mais: "está também em causa a não comunicação da proposta de aumento de preços de forma adequada, pois, nuns casos, o valor concreto do aumento só foi dado a conhecer aos assinantes muito depois destes terem sido informados que os preços iriam aumentar e, em outros casos, pelo facto de o valor concreto do aumento proposto não ter sido disponibilizado na forma e no local indicado na comunicação da alteração contratual".

Em relação à NOS, acresce ainda o facto de "os assinantes não terem sido informados da proposta de aumento de preços com uma antecedência mínima de 30 dias", esclarece a Anacom em comunicado.

Numa decisão que data de 13 de julho de 2017, a Anacom determinou que as operadoras enviassem, no prazo máximo de 30 dias, comunicações escritas aos clientes afetados pelas alterações contratuais em causa, estando eles sujeitos a um período de fidelização ou qualquer outro compromisso de permanência, com a mesma fidelização ainda vigente à data em que essa decisão fosse executada..

Conforme noticiou na época o Dinheiro Vivo, a Associação de Defesa do Consumidor (Deco) estimou em 50 milhões de euros o valor que os operadores de telecomunicações terão cobrado a mais aos clientes com a subida dos preços, não tendo cumprido com o dever de informação previsto na nova Lei das Comunicações, segundo a Anacom.

"Os comportamentos padronizados adotados são especialmente gravosos, tendo em conta que as obrigações de informação sobre o direito de os assinantes rescindirem o seu contrato sem qualquer penalidade, no prazo fixado no contrato, e de comunicação, por forma adequada, das alterações contratuais que o prestador de serviços pretende introduzir, asseguram a possibilidade de os utilizadores finais adotarem uma decisão, livre e esclarecida, quanto à continuidade do respetivo contrato e a possibilidade de poderem contratar a prestação do serviço com outro operador que tenha melhores condições contratuais, ou, pelo menos, condições iguais às que tinham antes da alteração do contrato, podendo, assim, beneficiar de um mercado verdadeiramente concorrencial", explica a entidade liderada por João Cadete de Matos. "Está também em causa a garantia da proteção da segurança jurídica dos assinantes nas condições inicialmente contratualizadas", prossegue.

Recentemente, a Anacom apelou à Altice, NOS, Vodafone e Nowo para que as operadoras não ignorem o contexto económico e social dos portugueses quando aumentarem os preços das ofertas de telecomunicações. Entretanto, a Altice confirmou que vai aumentar os preços a partir de fevereiro de 2023, mas a NOS e a Vodafone continuam sem adiantar qualquer informação neste sentido, tal como a Nowo.