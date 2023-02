Anacom propõe ao governo redução dos prazos de fidelizações nas telecomunicações

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), João Cadete de Matos, fala durante uma conferência de imprensa na sede da empresa © LUSA

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, afirmou esta quarta-feira que o regulador vai propor ao governo a redução dos prazos de fidelizações para promover a redução de preços.

Em conferência de imprensa, Cadete de Matos considerou "urgente" a adoção de medidas que protejam os consumidores no atual contexto económico, após os três maiores operadores de telecomunicações (Altice, NOS e Vodafone) terem decidido aumentar os preços este ano, em linha com a variação média anual da inflação (7,8%) de 2022.

A Anacom defende que a duração máxima do período de fidelização deve ser reduzida de 24 para 6 meses.

O regulador das comunicações considera que as fidelizações representam uma "ilusão" para os consumidores, sendo apresentadas como uma forma de reduzir os preços das ofertas. Cadete de Matos considerou esse argumento "uma armadilha" para os consumidores.

A par da redução do período máximo das fidelizações, a Anacom propõe a alteração do modo de cálculo dos encargos que podem ser exigidos aos consumidores por rescisão antecipada do contrato

Esta posição surge após o Ministério das Infraestruturas ter pedido dados ao regulador sobre os direitos dos consumidores face às atualizações de preços nas telecomunicações.

