Anacom reage à NOS. “A nossa proposta faz sentido e vamos mantê-la”

O corte decidido pela NOS nos custos suportados pelos clientes com a rescisão antecipada de contrato é visto como “positivo” pela Anacom, mas o regulador diz que vai manter a proposta feita em fevereiro ao Parlamento no que toca à redução dos encargos com o fim do contrato em período de fidelização.

“Tudo o que seja corrigir a situação atual é positivo e tudo o que constitua a introdução de boas práticas no mercado é prioritário, mas a nossa proposta faz todo o sentido e vamos mantê-la, porque tem um racional em termos de investimento que consiste no facto de quanto mais o operador tiver recuperado o o investimento feito, menor deverá ser o encargo a suportar pelo consumidor nos casos de denúncia antecipada de contrato”, adiantou fonte oficial do regulador quando contactado pelo Dinheiro Vivo.

O que diz a proposta da Anacom?

Em fevereiro, o organismo liderado por João Cadete Matos apresentou no Parlamento uma proposta de alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas em que recomendava que o valor dos encargos à saída passasse a ter como limite máximo uma percentagem do valor das mensalidades a pagar até ao final do contrato. Ou seja, que os clientes pagassem 20% na primeira metade do período de fidelização e 10% na segunda.

O Governo anunciou em novembro que iria deixar cair a proposta e optar pela transposição da diretiva europeia das comunicações eletrónicas, o que deverá acontecer no próximo ano. Mas, a Anacom, que vai apoiar o Executivo neste processo, diz querer manter a sua proposta no que toca à forma como deve ser calculado o custo de rescisão antecipada de contrato.

A proposta surgiu depois de o regulador das telecomunicações ter denunciado os preços praticados pelos operadores em caso de rescisão antecipada pelo cliente do contrato, depois das mudanças na Lei das Comunicações Eletrónicas de 2016, que se revelaram ter pesados custos para os clientes que optavam por rescisão antecipada de contrato.

“Com as regras introduzidas em 2016 no caso das atuais ofertas, os encargos a suportar pelos assinantes em caso de denúncia antecipada de contratos com fidelização podem atingir, por exemplo, em caso de denúncia no final do 6 º mês, valores superiores a 600 euros no caso de ofertas 3 P; valores superiores a 1 000 euros no caso de ofertas 4 P ou 5 P e valores da ordem dos 200 euros no caso de ofertas stand alone do serviço”, referiu o regulador das telecomunicações na análise que apresentou ao Parlamento.

A NOS propõe agora um teto máximo de 500 euros para os clientes que optem por acabar com o contrato durante o período de fidelização, garantindo um corte de mais de 50% no caso dos pacotes 3P, os mais usados em Portugal. Uma medida que passa a ser válida a partir do final de janeiro do próximo ano.