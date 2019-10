Anacom refuta “totalmente” atrasos no 5G

“Refuto totalmente” que o processo de implementação do 5G no país “esteja atrasado”, disse João Cadete de Matos, presidente da Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações, no evento de inauguração do novo centro de monitorização e controlo do espectro, no Porto.

Segundo disse hoje o responsável, “o calendário foi procedido de uma consulta no ano passado aos operadores, que defenderam que não havia modelo de negócio para o 5G antes de 2022”. João Cadete de Matos adiantou ainda que “a Altice [dona da Meo] defendeu a derrogação da disponibilização da faixa de 700 Mhz para 2022 e nós não estivemos de acordo”.

Esta questão tem divisões entre a Autoridade Nacional de Comunicações e a Altice, defendendo esta última que o processo está atrasado, nomeadamente face a outros países europeus. “Países como Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra viram já concluídos os seus processos de atribuição de frequências, alguns destes já com ofertas comerciais públicas, ou seja, estão perto de um ano adiantados face ao nosso país”, fez saber recentemente a Altice.

