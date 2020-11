Anacom sobre sobre ações dos operadores. "Nenhum de nós é pressionável ou condicionado por essas ações"

Edificio sede da Anacom - Autoridade Nacional de Comunicações (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Anacom deixou claro. Não serão as ações interpostas pelos operadores, e já foram várias no âmbito do leilão do 5G, que vai pressionar ou condicionar a atuação da autoridade reguladora. "Essas ações irão ser julgadas pelas entidades competentes a seu devido tempo, mas deixando claro que nenhum de nós é pressionável ou condicionado por essas ações", garante João Cadete Matos, presidente da Anacom, na apresentação do regulamento final do leilão do 5G.

A última conhecida foi o pedido de indemnização de 42 milhões da NOS contra a Anacom, por falhas de atuação recuperação do espectro nas mãos da Dense Air, espectro essencial para o 5G, e entende a operadora deveria ter sido devolvido depois de ter sido atribuído uma licença há 10 anos e nunca ter sido lançado um serviço comercial. João Cadete Matos não refere nomes de operadores, mas a ação não deixou de ser referida na teleconferência com os jornalistas.

"Foi notícia há poucos dias uma ação que visou também uma responsabilidade solidária dos membros do Conselho de Administração, num valor que ultrapassaria os 40 milhões de euros - um exemplo que alguém nos refere como podendo hipoteticamente ser uma tentativa de pressão ou de condicionamento da atividade da Anacom e do seu conselho de administração. Que fique absolutamente claro, que a justiça tem de atuar, há esse direito, mas que isso não pode alterar, em circunstância alguma, a intenção e a independência e o cumprimento rigoroso da nossa missão", diz o presidente da Anacom.

"Há quem faça conjecturas que as ações em tribunal também podem ser vistas como uma tentativa de pressão ou de condicionamento da atividade da autoridade reguladora. Também ai que fique claro que a Anacom tem o entendimento que todos têm o direito de recorrer à justiça, que as nossas decisões, como prova a história dos processos em tribunal, foram baseadas num juízo independente e rigoroso do cumprimento da Lei. Essas ações irão ser julgadas pelas entidades competentes a seu devido tempo, mas deixando claro que nenhum de nós é pressionável ou condicionado por essas ações", assegura.

Depois de nove meses à espera, o regulamento final do leilão foi conhecido esta quinta-feira, mas mal recebido junto da NOS e da Vodafone que ameaçam com novas litigâncias tanto a nível nacional, como internacional, para que sejam corrigidas medidas que consideram discriminatórias entre os operadores já no mercado e os que venham a entrar ao nível de condições e exigências de cobertura, e o tema Dense Air.

Mas ainda antes destas posições serem conhecidas, a Anacom mostrava-se otimista, quanto ao leilão. "Estamos convictos que estão criadas as condições para que o leilão decorra com total normalidade, que as empresas interessadas em comprar espectro e em investir em Portugal que o façam, contamos que as empresas que já hoje têm um papel muitíssimo importante e relevante no país não o deixem de fazer, é a expectativa que temos e esperamos inteiramente que o façam. E serão muito bem-vindos outros que queiram entrar no mercado", referiu João Cadete Matos.

Quais não disse, apenas que foram "expressos interesses de operadores sem rede própria" em Portugal. "Esperamos que esses investimentos venham a acorrer."

"Mais do que o preço, o que os participantes do leilão vão ter de olhar é para as obrigações de desenvolvimento da rede de comunicações nacionais, da rede de internet, móvel, banda larga, e da rede móvel de quinta geração", sintetiza. O leilão tem um preço de licitação acima dos 239 milhões de euros.