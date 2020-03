Anacom suspende atendimento público por causa do Covid-19

A Anacom decidiu suspender o atendimento ao público, como medida preventiva de combate ao Covid-19. A suspensão estende-se aos serviços presenciais de atendimento ao público e de tesouraria nas suas instalações em Lisboa (sede), nos Açores e Madeira. Esta medida inclui também o atendimento presencial na biblioteca/centro de documentação, em Lisboa (sede).

“O atendimento passa a ser feito exclusivamente por meios alternativos, não presenciais. Para o efeito, deverão ser utilizados os contactos telefónicos disponibilizados no sítio desta Autoridade na Internet para cada morada, nos horários indicados”, informa o regulador das telecomunicações.

Os interessados poderão obter esclarecimentos através do número gratuito 800 206 665 (entre as 9h e as 16h), do endereço de correio eletrónico geral info@anacom.pt ou através de correio postal, para: Atendimento – Avenida José Malhoa, n.º 12, 1099-017 Lisboa.