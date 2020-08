Anacom. Vodafone tem o melhor desempenho na Grande Lisboa

A Vodafone é a operadora que apresenta o melhor desempenho ao nível das comunicações na Grande Lisboa, de acordo com um estudo realizada pela Anacom em 18 municípios. O estudo segue-se aos já realizados nas regiões Alentejo e Norte, onde o regulador avaliou o desempenho dos serviços móveis de voz e dados e da cobertura GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) disponibilizados pela Meo, NOS e Vodafone.

“O estudo relativo à Área Metropolitana de Lisboa revela que a cobertura rádio dos operadores analisados apresentou bom desempenho global. Em GSM (2G) registaram-se os níveis de desempenho mais elevados, com diferenças pouco expressivas entre operadores; enquanto nas tecnologias UMTS (3G) e LTE (4G) se observaram desempenhos inferiores e as diferenças entre operadores foram mais significativas, destacando-se o melhor desempenho da Vodafone”, refere a Anacom.

Dos 22 itens analisados pela Anacom, a Vodafone é aquela que surge mais vezes na 1ª posição da tabela, dos quais 6 vezes de forma isolada, seguindo-se a NOS (duas vezes), surgindo duas vezes na segunda posição e apenas uma na terceira posição. A Meo em cinco dos itens analisados na terceira posição.

No Alentejo tinha sido a Vodafone a apresentar o melhor desempenho da rede 3G e 4G, tendo também na região Norte apresentado a melhor melhor qualidade de voz e net móvel.

“O serviço de voz apresentou bom desempenho global, não se observando diferenças entre operadores no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas. Em relação à integridade da conversação e ao período médio necessário para estabelecer uma chamada, registaram-se diferenças entre operadores, embora pouco relevantes na perspetiva de utilizador”, refere o regulador.

“Nos serviços de dados, registou-se bom desempenho global, não se observando diferenças entre operadores no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de sessões de dados, em todos os serviços analisados. Em transferência de ficheiros, registaram-se bons ritmos médios de transferência de dados, no download e no upload, com algumas diferenças de desempenho entre os operadores. Observou-se ainda uma variabilidade muito elevada deste indicador, com ritmos máximos em torno de 153 Mbps e 62 Mbps e mínimos de 0,2 Mbps e 0,7 Mbps, respetivamente em download e upload”, descreve ainda.

“O serviço de navegação na Internet registou razoáveis durações médias de transferência de páginas web, de referência e pública, sendo pouco expressivas as diferenças entre operadores”, refere ainda. “O serviço youtube video streaming registou bom desempenho global sem diferenças expressivas entre operadores.”